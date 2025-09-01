Πάτρα: Συλλήψεις για ναρκωτικά και διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο

που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -1,2- γραμμάρια κάνναβης, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας αλλοδαπός άνδρας,

διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -4- γραμμάρια κάνναβης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για παραβάσεις στα κέντρα διασκέδασης, στα μπαρ και στα όμοια καταστήματα

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε

ως προσωρινά υπεύθυνος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων, σύμφωνα με την αστυνομία.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών



Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -5,5- γραμμάρια κάνναβης, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, προχθές το βράδυ, σε περιοχή της Ζαχάρως, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας άνδρας,

διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -3,6- γραμμάρια κάνναβης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.