Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα - Καθοδόν τεράστια ανθρωπιστική βοήθεια για την Παλαιστίνη

Ο απολογισμός περιλαμβάνει 13 άτομα που προσπαθούσαν να προμηθευτούν τρόφιμα κοντά σε σημείο διανομής, ενώ το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο συζητά τα επόμενα στάδια της επίθεσης

Αεροπορικές επιδρομές και ένοπλες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ, στην πόλη της Γάζας, σκότωσαν τουλάχιστον 30 άτομα, την ίδια στιγμή που ακτιβιστές ταξιδεύουν με στόλο 20 πλοίων, στέλνοντας ανθρωπιστική βοήθεια από τη Βαρκελώνη στην Παλαιστίνη. Ο απολογισμός των θυμάτων από τις επιθέσεις με άρματα μάχης και τις επιθέσεις του Ισραήλ, περιλαμβάνει 13 άτομα που σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να προμηθευτούν τρόφιμα κοντά σε ένα σημείο διανομής στη Λωρίδα της Γάζας. Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν θανάσιμα μέσα σε σπίτι στην πόλη της Γάζας και 15 άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας το Σάββατο. Κάτοικοι του Sheikh Radwan, μιας από τις μεγαλύτερες γειτονιές της πόλης της Γάζας, δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι η περιοχή δέχτηκε βομβαρδισμούς από ισραηλινά άρματα μάχης και αεροπορικές επιδρομές καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, της νύχτας και της Κυριακής το πρωί, αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους στο πέρασμα Netzarim, μια ισραηλινή στρατιωτική ζώνη που χωρίζει τη Γάζα στα δύο. «Προσπαθούσαμε να βρούμε τροφή, αλλά δεχτήκαμε τις σφαίρες των κατακτητών», είπε ο Ragheb Abu Lebda, από το Nuseirat. «Είναι μια παγίδα θανάτου», πρόσθεσε.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Israel claims its forces have assassinated Abu Ubaida, spokesperson for Hamas' Al Qassam Brigades, in Gaza, but there has been no denial or confirmation from Hamas yet. Yunus Demiroglu reports <a href="https://t.co/pAJOJZ8j10">pic.twitter.com/pAJOJZ8j10</a></p>— TRT World Now (@TRTWorldNow) <a href="https://twitter.com/TRTWorldNow/status/1962162045429661790?ref_src=twsrc%5Etfw">August 31, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Rezik Salah, πατέρας δύο παιδιών από το Sheikh Radwan, δήλωσε στο Reuters ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «εισέβαλαν στο κέντρο της πόλης… από τα ανατολικά, τα βόρεια και τα νότια, ενώ βομβάρδιζαν τις περιοχές αυτές από τον αέρα και το έδαφος για να τρομάξουν τους κατοίκους και να τους αναγκάσουν να φύγουν».

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Israeli occupation forces kill at least 40 Palestinians since morning in intensified attacks across besieged Gaza. Ashraf Shannon has more <a href="https://t.co/dOVZOszMQm">pic.twitter.com/dOVZOszMQm</a></p>— TRT World Now (@TRTWorldNow) <a href="https://twitter.com/TRTWorldNow/status/1962172275123462376?ref_src=twsrc%5Etfw">August 31, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Breaking?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Breaking</a>.. <br>“Where are my children?” <br>a mother searches for her kids after the occupation bombed an apartment in the center of Gaza City. <a href="https://t.co/iey4Lt7Q3z">pic.twitter.com/iey4Lt7Q3z</a></p>— Abdullah Omar (@Abdullah_Om3r03) <a href="https://twitter.com/Abdullah_Om3r03/status/1962275910444310825?ref_src=twsrc%5Etfw">August 31, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ξεκίνησε από την Ισπανία το Global Sumud Flotilla

Ανάμεσα στους ακτιβιστές που συμμετέχουν στην αποστολή του Global Sumud Flotilla, είναι και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, ενώ οι ηθοποιοί Σούζαν Σαράντον, Λίαμ Κάνινγκχαμ και Εντουάρντ Φερνάντεζ συμμετέχουν στην αποστολή με τους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες που επιβαίναν στο πλοίο Sumud («Ανθεκτικότητα» ή «Επιμονή» στα αραβικά) όταν απέπλευσε το απόγευμα της Κυριακής. Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής ανθρωπιστική νηοπομπή προς τη Γάζα, στην οποία συμμετείχαν και αρκετοί Ευρωπαίοι πολιτικοί, μεταξύ των οποίων η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου, είχε ως στόχο να «σπάσει την παράνομη πολιορκία της Γάζας» και να «ανοίξει έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για να τερματιστεί η συνεχιζόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού». Δεκάδες άλλα σκάφη από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου αναμένεται να συμμετάσχουν στην διάσχιση την επόμενη εβδομάδα. Το Ισραήλ έχει ήδη εμποδίσει δύο προσπάθειες ακτιβιστών να παραδώσουν βοήθεια με πλοίο στην παράκτια περιοχή, αναχαιτίζοντας σκάφη ανοικτά των ακτών τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">It‘s Happening ‍. We are setting sail today to break the siege and create a humanitarian maritime corridor for the abused and slaughtered people of Gaza by Israel in this collective colonial genocide. Ya basta! Free Palestine from Israeli genocide, apartheid, illegal occupation! <a href="https://t.co/s2k73aCkfG">pic.twitter.com/s2k73aCkfG</a></p>— Melanie Schweizer (@schweizermel) <a href="https://twitter.com/schweizermel/status/1962063237932843152?ref_src=twsrc%5Etfw">August 31, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Χιλιάδες υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν στην αποβάθρα της καταλανικής πρωτεύουσας, μερικοί φορώντας καφίγιες και φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Μποϊκοτάζ στο Ισραήλ». Τα πλοία που απέπλευσαν ήταν από παλιά, ερειπωμένα γιοτ μέχρι εμπορικά σκάφη. «Η ιστορία εδώ είναι πώς οι άνθρωποι στερούνται σκόπιμα τα βασικά μέσα για να επιβιώσουν», είπε η Τούνμπεργκ. Ο Κάνινγκχαμ χαρακτήρισε τη νηοπομπή «ένδειξη της αποτυχίας του κόσμου να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο και το ανθρωπιστικό δίκαιο… και μια ντροπιαστική, επαίσχυντη περίοδο στην ιστορία του κόσμου μας». Νεκρός ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς

Οι αρχές του Ισραήλ διαβεβαίωσαν χθες Κυριακή πως σκότωσαν τον εκπρόσωπο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παραθαλάσσιο θύλακο όπου ο πληθυσμός είναι αντιμέτωπος με τη λιμοκτονία κι οι καταστροφές είναι πελώριες, έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου. «Πλέον φοβόμαστε τη νύχτα, (φοβόμαστε) να κοιμηθούμε στις σκηνές μας», είπε η Ιμάν Ρατζάμπ, κάτοικος, έπειτα από αλλεπάλληλα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 63 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. «Ο τρομοκράτης εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Αμπού Ομπάιντα, εξαλείφθηκε στη Γάζα, στάλθηκε να συναντήσει τα άλλα εξαλειφθέντα μέλη του άξονα του κακού του Ιράν, του Λιβάνου και της Υεμένης στα βάθη της κόλασης», σχολίασε μέσω X ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς. Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα κάνει λόγο περί θανάτου «του Χουντχάιφα αλ Καχλούτ, γνωστού με το ψευδώνυμο Αμπού Ομπάιντα». Η Χαμάς δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής στην ανακοίνωση αυτή. «Δεν έχουμε τελειώσει, οι περισσότεροι ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται στο εξωτερικό», αλλά «θα φτάσουμε και σε σ’ αυτούς», ανέφερε ο επικεφαλής του ισραηλινού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ. Εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Ιζεντίν αλ Κασάμ από το 2002, ο Αμπού Ομπάιντα ήταν από τις μορφές της Χαμάς που ανακοίνωσαν με βίντεο την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, το έναυσμα του πολέμου. Από το ξέσπασμα του πολέμου, εκφωνούσε δεκάδες ομιλίες που αναμεταδίδονταν τηλεοπτικά, δημοσιοποιούσε ηχητικά μηνύματα κι ανακοινώσεις Τύπου, ενώ έκανε επίσης συχνές αναρτήσεις στα social media. Εμφανιζόταν πάντα με στρατιωτική στολή και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του καλυμμένα με παλαιστινιακή μαντίλα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει το Ισραήλ

Νέο κύμα νυχτερινών βομβαρδισμών έπεσαν τα ξημερώματα της Κυριακής, σε διάφορους τομείς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για επίθεση ευρείας κλίμακας ώστε να την κυριεύσει για να «τελειώσει» τη Χαμάς, όπως δήλωσε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ξημέρωμα χθες, καπνοί υψώνονταν από την πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του θυλάκου. Μπροστά σε κατεστραμμένη σκηνή, κουβέρτες γεμάτες αίματα διακρίνονταν ανάμεσα στα συντρίμμια. «Προσευχόμαστε στον Θεό να τελειώσει ο πόλεμος διότι έχουμε εξαντληθεί από τους εκτοπισμούς, φοβόμαστε και πεινάμε», είπε η Ιμάν Ρατζάμπ, που ζει σε καταυλισμό εκτοπισμένων ο οποίος χτυπήθηκε, στη συνοικία Μακούσι. «Φρίκη, φόβος και καταστροφή. Πήραν φωτιά όλες οι σκηνές, μόνο ο Θεός μας προστάτευσε από τη φωτιά», είπε ο Ασράφ Αμπού Άμσα, που διαμένει σε σκηνή λίγο πιο μακριά. Στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σίφα, στην πόλη της Γάζας, συγγενείς θρηνούσαν μπροστά σε πτώματα αραδιασμένα το ένα δίπλα στο άλλο στο έδαφος. Η πολιτική προστασία καταμέτρησε 63 νεκρούς χθες σε διάφορες επιθέσεις του στρατού του Ισραήλ στον θύλακο, αναμεσά τους 24 κοντά σε κέντρα διανομής τροφίμων. Ερωτηθείς σχετικά από το AFP, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως είναι πολύ δύσκολο να δώσει πληροφορίες αν δεν έχει συγκεκριμένες ώρες και τοποθεσίες για τα γεγονότα. Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται από τις ισραηλινές στρατιωτικές αρχές στα μέσα ενημέρωσης και την αδυναμία πρόσβασης σε πολλά σημεία στη Λωρίδα της Γάζας, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις ανακοινώσεις που γίνονται από οποιαδήποτε πλευρά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Israeli occupation forces are intensifying strikes on homes and displacement tents in Gaza City in order to forcefully displace Palestinians and occupy the city. <a href="https://t.co/0XxGo662Pm">pic.twitter.com/0XxGo662Pm</a></p>— Suppressed News. (@SuppressedNws) <a href="https://twitter.com/SuppressedNws/status/1962294492695806317?ref_src=twsrc%5Etfw">August 31, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Μαζικές εκκενώσεις και λιμός στη Γάζα

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν όλος ο πληθυσμός έχει αναγκαστεί να εκτοπιστεί επανειλημμένα εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι περίπου 2 εκατ. κάτοικοι τελούν υπό πολιορκία του ισραηλινού στρατού για προσεχώς 23 μήνες. Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει τομείς του θύλακα σε κατάσταση λιμού, κάτι που αρνείται η ισραηλινή κυβέρνηση. Το Σάββατο, η διεθνής επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού προειδοποίησε εναντίον της μαζικής εσπευσμένης απομάκρυνσης του πληθυσμού της πόλης της Γάζας, που ο ισραηλινός στρατός τονίζει πως είναι «αναπόφευκτη» ενόψει της χερσαίας εφόδου για την κατάληψή της. Χιλιάδες κάτοικοι την έχουν ήδη εγκαταλείψει. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο πληθυσμός της περιοχής της Γάζας –της πόλης και των περιχώρων της– υπολογίζεται πως έφθανε το ένα εκατομμύριο ανθρώπους.Με την προαναγγελθείσα κατάληψη της πόλης της Γάζας, ο κ. Νετανιάχου και οι ακροδεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του διαβεβαιώνουν πως θα τελειώνουν με τη Χαμάς και θα φέρουν πίσω τους ομήρους που συνεχίζουν ακόμη να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Tens of thousands of Israelis demonstrated to demand Prime Minister Netanyahu's government abandon plans to occupy Gaza City and immediately sign a ceasefire and prisoner exchange agreement with Hamas <a href="https://t.co/4QEX6MUfCf">https://t.co/4QEX6MUfCf</a> <a href="https://t.co/OLG5wh4RNH">pic.twitter.com/OLG5wh4RNH</a></p>— Anadolu English (@anadoluagency) <a href="https://twitter.com/anadoluagency/status/1962143334434238672?ref_src=twsrc%5Etfw">August 31, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>