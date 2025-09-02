Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει είναι 50-50», λέει ο πατέρας του μετά το εγκεφαλικό

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Στάθης Μαντζώρος, καθώς τους τελευταίους μήνες νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Την είδηση για τον ηθοποιό που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στη σειρά «Σασμός» του Alpha, έκανε γνωστή πριν λίγα 24ωρα ο Ιωάννης Παπαζήσης.

Οι θεράποντες ιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της κατάστασής του, την ώρα που η οικογένειά του απευθύνει δημόσια έκκληση μέσω των social media, ζητώντας οικονομική ενίσχυση για τη θεραπεία και την αποκατάστασή του.