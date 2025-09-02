Νετανιάχου: «Ό,τι ξεκίνησε στη Γάζα, πρέπει να τελειώσει στη Γάζα»

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ βρίσκεται μπροστά στην «αποφασιστική φάση» του πολέμου κατά της Χαμάς, καθώς η στρατιωτική προετοιμασία για την κατάληψη της Γάζας εντείνεται.

Σε μήνυμά του, τόνισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να νικήσει τη Χαμάς, ενώ αναφέρθηκε στις στρατηγικές νίκες του Ισραήλ απέναντι στην ιρανική συμμαχία.

«Εργαζόμαστε για να νικήσουμε τη Χαμάς» δήλωσε ο Νετανιάχου. «Αλλά στη διάρκεια αυτής της πορείας, έχουμε επιτύχει θαύματα. Σπάσαμε τον ιρανικό άξονα - στη Γάζα, στο Λίβανο με τη Χεζμπολάχ, με το καθεστώς Άσαντ που κατέρρευσε, με το ίδιο το Ιράν που μας απειλούσε με υπαρξιακές απειλές, τις οποίες καταφέραμε να απομακρύνουμε μαζί, και τώρα με τους Χούτις».

«Αλλά ό,τι ξεκίνησε στη Γάζα – πρέπει να τελειώσει στη Γάζα», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή του πήρε «πολύ δύσκολες αποφάσεις» καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι οποίες δεν πίστευε κανείς ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, αλλά υλοποιήθηκαν χάρη στην υποστήριξη των Ισραηλινών στρατιωτών. «Εσείς μας δώσατε τη δύναμη να οδηγήσουμε το Ισραήλ προς τη συνολική νίκη», είπε.

«Τώρα στεκόμαστε μπροστά στο στάδιο της απόφασης. Πιστεύω σε εσάς, σας εμπιστεύομαι, και ολόκληρο το έθνος σας αγκαλιάζει», κατέληξε ο Νετανιάχου, καθώς χιλιάδες έφεδροι καλούνται σε υπηρεσία για να συμμετάσχουν στην κρίσιμη φάση της επιχείρησης.