ΟΠΕΚΕΠΕ: 16 ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Αρνητική πρωτιά καταγράφει η Κρήτη στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προκύπτει από τον χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, στο νησί εντοπίστηκαν τα 850 από τα 1.036 ΑΦΜ που προέκυψε να έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις και που εισέπραξαν τα 17 από τα 22. εκατ. ευρώ των επιδοτήσεων. Τα 273 ΑΦΜ έλαβαν ποσά άνω των 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο χάρτη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντοπίστηκαν 16 ΑΦΜ που φέρονται να πήραν παράνομα επιδοτήσεις με το συνολικό ποσό να αγγίζει τις 382.544,81 ευρώ.

7 περιπτώσεις από τις 16 συνολικά αφορούν ποσά άνω των 20.000 ευρώ και 9 κάτω των 20.000

Στη Δυτική Μακεδονία, μόλις 7 ΑΦΜ εισέπραξαν παράνομα πάνω από 1,34 εκατ. ευρώ, με μόλις ένα εξ αυτών να έλαβε λιγότερο από 20.000.

Ειδικότερα, από τα 1.036 ΑΦΜ, τα 343 έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ, ενώ τα 693 κάτω των 20.000 ευρώ. Οι περιουσίες των κατόχων των ΑΦΜ, που παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας έχουν δεσμευτεί, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.