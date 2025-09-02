ΟΠΕΚΕΠΕ: 16 ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη
Αρνητική πρωτιά καταγράφει η Κρήτη στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προκύπτει από τον χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Ειδικότερα, στο νησί εντοπίστηκαν τα 850 από τα 1.036 ΑΦΜ που προέκυψε να έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις και που εισέπραξαν τα 17 από τα 22. εκατ. ευρώ των επιδοτήσεων. Τα 273 ΑΦΜ έλαβαν ποσά άνω των 20.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τον ίδιο χάρτη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντοπίστηκαν 16 ΑΦΜ που φέρονται να πήραν παράνομα επιδοτήσεις με το συνολικό ποσό να αγγίζει τις 382.544,81 ευρώ.
7 περιπτώσεις από τις 16 συνολικά αφορούν ποσά άνω των 20.000 ευρώ και 9 κάτω των 20.000
Στη Δυτική Μακεδονία, μόλις 7 ΑΦΜ εισέπραξαν παράνομα πάνω από 1,34 εκατ. ευρώ, με μόλις ένα εξ αυτών να έλαβε λιγότερο από 20.000.
Ειδικότερα, από τα 1.036 ΑΦΜ, τα 343 έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ, ενώ τα 693 κάτω των 20.000 ευρώ. Οι περιουσίες των κατόχων των ΑΦΜ, που παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας έχουν δεσμευτεί, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Πώς κατανέμονται τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων ανά περιφέρεια:
Κρήτη:
Θετικό Αποτέλεσμα: 850
Άνω των 20,000 ευρώ: 273
Κάτω των 20,000 ευρώ: 577
Σύνολο Ποσό Θετικών: 17.234.489,85 €
Δυτική Μακεδονία:
Θετικό Αποτέλεσμα: 7
Άνω των 20,000 ευρώ: 6
Κάτω των 20,000 ευρώ: 1
Σύνολο Ποσό Θετικών: 1.314.115,08 €
Αττική:
Θετικό Αποτέλεσμα: 46
Άνω των 20,000 ευρώ: 13
Κάτω των 20,000 ευρώ: 33
Σύνολο Ποσό Θετικών: 761.250,80 €
Κεντρική Μακεδονία:
Θετικό Αποτέλεσμα: 53
Άνω των 20,000 ευρώ: 17
Κάτω των 20,000 ευρώ: 36
Σύνολο Ποσό Θετικών: 996.419,83 €
Θεσσαλία:
Θετικό Αποτέλεσμα: 20
Άνω των 20,000 ευρώ: 9
Κάτω των 20,000 ευρώ: 11
Σύνολο Ποσό Θετικών: 989.278,52 €
Πελοπόννησος:
Θετικό Αποτέλεσμα: 5
Άνω των 20,000 ευρώ: 1
Κάτω των 20,000 ευρώ: 4
Σύνολο Ποσό Θετικών: 64.108,36 €
Στερεά Ελλάδα:
Θετικό Αποτέλεσμα: 22
Άνω των 20,000 ευρώ: 7
Κάτω των 20,000 ευρώ: 15
Σύνολο Ποσό Θετικών: 341.217,46 €
Νότιο Αιγαίο:
Θετικό Αποτέλεσμα: 1
Άνω των 20,000 ευρώ: 0
Κάτω των 20,000 ευρώ: 1
Σύνολο Ποσό Θετικών: 12.941,07 €
Ήπειρος:
Θετικό Αποτέλεσμα: 4
Άνω των 20,000 ευρώ: 3
Κάτω των 20,000 ευρώ: 1
Σύνολο Ποσό Θετικών: 228.353,99 €
Ιόνια Νησιά:
Θετικό Αποτέλεσμα: 2
Άνω των 20,000 ευρώ: 2
Κάτω των 20,000 ευρώ: 0
Σύνολο Ποσό Θετικών: 40.950,39 €
Βόρειο Αιγαίο:
Θετικό Αποτέλεσμα: 2
Άνω των 20,000 ευρώ: 0
Κάτω των 20,000 ευρώ: 2
Σύνολο Ποσό Θετικών: 27.173,35 €
Συνολικά:
Θετικό Αποτέλεσμα: 1.036
Άνω των 20,000 ευρώ: 343
Κάτω των 20,000 ευρώ: 693
Σύνολο Ποσό Θετικών: 22.667.522,17 €
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr