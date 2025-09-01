Νέα προθεσμία εγγραφών στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου για το σχολικό έτος 2025-2026

Οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτος θα πραγματοποιούνται μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, και σε περίπτωση κενών θέσεων, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2025
Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει με σχετική ανακοίνωση, τους ενδιαφερόμενους ενήλικους ότι, βάσει του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 4473/Β’/20-8-2025) οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2025-2026 θα πραγματοποιούνται μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, και σε περίπτωση κενών θέσεων, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και κάθε εργάσιμη ημέρα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, απογευματινές ώρες, από τις 5μ.μ. έως και τις 8.00μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην:
Ισμήνη Καβαλλάρη, Διευθύντρια Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 3539473.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή μπορεί να κάνει κανείς ακολουθώντας και τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYwrXCiySTHzexvBpLIzV2HDRXdeKj9uQKP4ehB5seU0FKQA/viewform?usp=sharing&ouid=103671117618533395308
Βασίλης Αϊβαλής: Ευθύ «κατηγορώ» σε Κυβέρνηση και Δημοτική Αρχή για τις φωτιές της Πάτρας- Ζήτησε παραίτηση του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ για την έλλειψη νερού
Τσίπρας: Η ΝΔ άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις
Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025-Δεύτερο Sold out για την παράσταση «Μια άλλη Θήβα»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr