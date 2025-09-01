Αιγιάλεια: 2οο Αφιέρωμα στον Σπυρίδωνα Περεσιάδη Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Δήμος Αιγιαλείας, το Φεστιβάλ Γκόλφω, και το Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, τιμούν για δεύτερη χρονιά τον σπουδαίο συντοπίτη Αχαιό θεατρικό συγγραφέα της θρυλικής «Γκόλφως», που εξακολουθεί εδώ και εκατόν πενήντα χρόνια να συγκινεί το Πανελλήνιο.

Οι τιμητικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μεσορρούγι, γενέτειρα του συγγραφέα, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, και περιλαμβάνουν: θεία λειτουργία, χαιρετισμούς, αναγνώσεις, εικαστικές παρεμβάσεις, χορούς, τραγούδια, επίσκεψη στο σπίτι του τιμώμενου.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην επιτόπια βράβευση των πέντε νικητών του πρώτου πανελλήνιου διαγωνισμού συγγραφής θεατρικών έργων «Σπυρίδων Περεσιάδης», συνδέοντας τη σύγχρονη δραματουργία με την παρακαταθήκη του Μεσορρουγιώτη δημιουργού. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου & Ευτέρπης Τοπάλη, στόχος όλων είναι η προσπάθεια αυτή να καταστεί θεσμός.



Και τα πέντε έργα, από τα πενήντα πέντε που κατατέθηκαν, θα παρουσιαστούν στο θεατρόφιλο κοινό της Πάτρας και της Αθήνας τον Ιανουάριο 2026.



Τα τρία πρώτα βραβευμένα θεατρικά έργα θα σκηνοθετήσουν απόφοιτοι της Σχολής Σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου και θα παρασταθούν από τη νέα γενιά ηθοποιών/σπουδαστών δραματικών σχολών, μεταξύ των οποίων του Εθνικού Θεάτρου, του Ωδείου Αθηνών, της ΔΗΛΟΥ, του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ.ά.



Το 2ο Αφιέρωμα στον Σπυρίδωνα Περεσιάδη υποστηρίζουν επίσης οι φορείς: Φιλοπρόοδος Όμιλος Ακράτας «Γεώργιος Λεφεντάριος», Πολιτιστικός Σύλλογος Ακράτας «Αναγέννησις», Ο Σύνδεσμος «Χελμός».



----------------



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ



ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ (A΄ Βραβείο)

Η Μερόπη Παπαστεργίου ζει και εργάζεται στην Αθήνα από́ το 2016 ως επιχειρηματίας, ηθοποιός και μεταφράστρια. Αποφοίτησε το 2015 από́ το Κολλέγιο Vassar στις Η.Π.Α. μετ’ επαίνων με πτυχίο Β.Α. (hons) σε Drama και Gender Studies. Από́ το 2014 συνεργάζεται καλλιτεχνικά́ με την One Year Lease Theater Company, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ως language specialist στο ετήσιο residency program που διοργανώνουν σε Ιαπωνία, Ινδία και Πάπιγκο, όπου έχει αναπτύξει τη δική́ της μέθοδο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε Αμερικανούς φοιτητές θέατρου με σκοπό́ την παράσταση. Έχει εργαστεί́ επίσης ως κειμενογράφος και P.R. Associate στη διαδικτυακή́ κινηματογραφική́ πλατφόρμα Cinobo. Μόλις πήρε το πτυχίο της (Ma) με άριστα από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες» στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ως θεατρικός συγγραφέας έχει συμμετάσχει με κείμενά της στο Φεστιβάλ Ατάκα 2025 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στη δράση του Θεάτρου Τέχνης «Διασύνδεση Θεατρικών Δημιουργών», καθώς και στο πρότζεκτ Light the City του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.



ΜΑΥΡΑ ΚΑΖΑΚΗ (A΄ Βραβείο)

Η Μαύρα Καζάκη γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 2001. Αποφοίτησε από το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Στην ίδια Σχολή ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της, με θέμα την Δημιουργική Γραφή. Έχει εργαστεί ως ενδυματολόγος- σκηνογράφος στο θέατρο. Το πρώτο της θεατρικό έργο με τίτλο «Δεν μπορείς να αγοράσεις ένα smart και να το κάνεις λεωφορείο», παρουσιάστηκε το 2024 σε μορφή αναλογίου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στα πλαίσια του μεταπτυχιακού της. Αναμένεται να παρουσιαστεί ο θεατρικός της μονόλογος με τίτλο «Σαρκοφάγα φυτά- φυτοφάγοι άνθρωποι» στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά και στο Φεστιβάλ Αναλογίου τον Σεπτέμβριο του 2025. Πλέον ζει στην Αθήνα.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΚΗΣ (Β΄ Βραβείο)

Ο Κωνσταντίνος Λάκης ασχολείται επαγγελματικά με τη γραφιστική, τη ζωγραφική, τη σκηνογραφία και τη συγγραφή κειμένων. Στο ενεργητικό του έχει 20 ατομικές και 11 ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής. Το θεατρικό του έργο «Μεταξία» κερδίζει την 3η θέση στο διαγωνισμό «Νέο Ελληνικό Έργο» το 2018, στο «Θέατρο από Κοινού». Το διήγημα «Ο Αύγουστος Λόμπαρκ» βραβεύεται και εκδίδεται στη συλλογή «Αντιθέσεις» (ΙΑΝΟΣ 2019). Τα θεατρικά του έργα «Ο κύριος Ρεμ» και «Μεταξία» ανεβαίνουν το 2019 και το 2021 στο θέατρο ΙΣΟΝ από την ομάδα ΘΕΑΜΑ (Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία). Το 2021 γράφει το θεατρικό έργο «Μαργιόλα», για το Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας που παρουσιάζεται στο Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης και στο αρχαίο νεκρομαντείο του Αχέροντα. Το 2022 το θεατρικό του έργο «Ο Μπεχτσής / Ο Νυχτοφύλακας» κερδίζει το 1ο θεατρικό βραβείο στον διαγωνισμό «Θέατρο στο μουσείο / Ιστορίες μετακίνησης» υπό την αιγίδα του δήμου Αθηναίων και του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Το 2023 για το Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας σχεδιάζει κοστούμια και σκηνικό για «Το χάσμα της Κασσώπης» του Frederic Lenormand, στα σύγχρονα εγκαίνια του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης.



ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Διάκριση)

Η Γεωργία (Τζίνα) Στεφανοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Σπούδασε Νομική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και εξειδικεύτηκε στο Χρηματοοικονομικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Southampton. Ζει και εργάζεται ως δικηγόρος στην Αθήνα. Έχει γράψει τα θεατρικά έργα «Τα άλογα του Διομήδη», «Comic Death», «Μικρός Καναδάς», μεταξύ άλλων.



ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΔΡΑΧΑΣ (Διάκριση)

Ο Γιάννης Ασδραχάς γεννήθηκε στη Λευκάδα. Είναι δημοσιογράφος — μέλος της ΕΣΗΕΑ από το 2007 — και για είκοσι χρόνια υπηρέτησε το πολιτιστικό ρεπορτάζ στον ημερήσιο Τύπο, από τις σελίδες της «Αυγής» έως εκείνες της «Εξπρές», καταγράφοντας τη θεατρική, λογοτεχνική, εικαστική και κινηματογραφική ζωή. Συνεργάστηκε με πολιτιστικούς θεσμούς, με πιο μακρόχρονη σχέση εκείνης με την Art Athina. Είχε ενεργή παρουσία σε γραφεία Τύπου υπουργείων, της Βουλής, του Δήμου Χαϊδαρίου αλλά και εικαστικών εκθέσεων. Έχει επιμεληθεί εκδόσεις, όπως βιογραφίες και λευκώματα για την τέχνη. Ταξιδεύει, συνομιλεί, σημειώνει∙ δηλώνει συλλέκτης ιστοριών που κάποτε βρίσκουν τον δρόμο τους στο χαρτί.