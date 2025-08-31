Το σπιράλ για το σιντριβάνι της Πλατείας Γεωργίου και το κοιμητήριο Ροϊτίκων

Οι ερωτήσεις που κατέθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του σπιράλ για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Πατρέων.

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης του σπιράλ αναφέρει τα εξής:

Δύο ερωτήσεις κατέθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του σπιράλ για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Πατρέων της 1ης Σεπτεμβρίου 2025. Αφορούν

το πάνω σιντριβάνι της Πλατείας Γεωργίου (και το τμήμα της μετόπης της βάσης του που λείπει επί οκτάμηνο) και το κοιμητήριο Ροϊτίκων (και καταγγελία δημοτών που αφορά τη διαχείριση του και την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του). Ιδού τα ερωτήματα όπως διατυπώθηκαν και θα τεθούν στη συνεδρίαση της Δευτέρας:

1. Για το σιντριβάνι της Πλατείας Γεωργίου

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του αρχαιολογικού νόμου 4828/2021: «Ο κύριος, νομέας ή κάτοχος νεότερου μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την προστασία, συντήρηση, επισκευή, ανάδειξη και αποτροπή έκθεσης σε κίνδυνο του μνημείου. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης συνεπάγεται την επιβολή μέτρων, κυρώσεων και διοικητικών πράξεων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Συνεπώς, ως κάτοχος και διαχειριστής δημοσίου αγαθού, ο Δήμος Πατρέων έχει πλήρη υποχρέωση να προστατεύει τα σπάνια μνημεία της πόλης, ένα εκ των οποίων είναι και το πάνω σιντριβάνι της Πλατείας Γεωργίου. Δημότες καταγγέλλουν καταστροφές που έλαβαν χώρα από παραμέληση και απαξίωση του συγκεκριμένου μνημείου, χωρίς να υπάρξει καν έκκληση βοήθειας από την αρμόδια Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

Ο λόγος για ένα τμήμα της μετόπης της σταυροειδούς βάσης του πάνω σιντριβανιού της Πλατείας Γεωργίου που αρχικά κατέρρευσε (πριν οκτώ μήνες) και κατόπιν εξαφανίστηκε. Καταθέτουμε ερωτήματα που απομένουν έκτοτε αναπάντητα, με την παράκληση να απαντηθούν με ειλικρίνεια: α) που πήγε το κομμάτι; β) ποιος έχει την ευθύνη για την φθορά του μνημείου; γ)πότε θα συντηρηθούν τα σιντριβάνια; δ) τι κυρώσεις θα επιβληθούν;

Πιο συγκεκριμένα για το κομμάτι του σιντριβανιού που λείπει –κάτι για το οποίο είναι ενημερωμένη η δημοτική αρχή από τον περασμένο Δεκέμβριο- ρωτάμε, μιας και το τμήμα εξακολουθεί να λείπει: Αποθηκεύτηκε; Εκλάπη; Συντηρείται; Θα «επιστρέψει»;

2. Για το κοιμητήριο Ροϊτίκων

Ενημερωθήκαμε για καταγγελία δημοτών της περιοχής Ροϊτικών που απευθύνθηκε πρόσφατα στον Δήμο Πατρέων, στην Υπηρεσία Δημοτικών Κοιμητηρίων και πιο εξειδικευμένα στο Τοπικό Συμβούλιο Ροϊτίκων και στο Δημοτικό Κοιμητήριο της περιοχής.

Σύμφωνα με τους υπογράφοντες δημότες: «πρόσφατα ανεγέρθη καινούργιος τάφος στο κοιμητήριο, που συνορεύει με οικογενειακούς τάφους που τους ανήκουν, στο όνομα συγκεκριμένου δικαιούχου». Έχουν προσκομιστεί και σχετικές φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται πως «στο σημείο που τοποθετήθηκε ο νέος τάφος είναι δίοδος από όπου εξυπηρετούνται οι γύρω τάφοι για δεκαετίες (…) ενώ έχουν προκληθεί και σχετικές φθορές».

Οι δημότες έχουν απευθύνει εγγράφως τα ερωτήματα σχετικά με το «με ποια απόφαση εκτελέστηκε το έργο;» και «εάν εφαρμόστηκε το Άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων που εκπονείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου;»

Οι δικές μας ερωτήσεις: Γνωρίζει η δημοτική αρχή το περιστατικό; Έχει ελεγχθεί η καταγγελία; Γιατί καθυστερεί η απάντηση προς τους καταγγέλλοντες;

Ο Δήμαρχος δήλωσε πρόσφατα περήφανος για τη λειτουργία των κοιμητηρίων της πόλης. Μήπως η κατάσταση στα Ροΐτικα δεν δικαιολογεί αυτή την περηφάνεια; Ποιο είναι το καθεστώς λειτουργίας του συγκεκριμένου κοιμητηρίου;