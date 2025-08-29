Καρυστιανού για πόρισμα Πυροσβεστικής: «Αιδώς Αργείοι, βεβηλώνουν αδίστακτα τις ψυχές των παιδιών μας»

Μετά και την δημοσιοποίηση του πορίσματος της Πυροσβεστικής για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει με σφοδρότητα τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζεται η διαχείριση της πολύκροτης υπόθεσης από πλευράς κυβέρνησης.

Όπως σημειώνει η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών 2023 «Αιδώς αργείοι! Από «Ευαγγέλιο» σε «φυλλάδα» μια σκευωρία δρόμος… Το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΑΣΑΜ) είχε αρχικά υποδειχτεί ως το «Ευαγγέλιο» για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Μόλις όμως αναδείξαμε τις καυτές κατά λέξη καταγραφές του Πορίσματος ότι η πυρόσφαιρα που έκαψε τα παιδιά μας προκλήθηκε από άγνωστο καύσιμο, το οποίο μάλιστα όπως λέει το Πόρισμα θα είχε εντοπιστεί αν δεν είχε μπαζωθεί άμεσα ο τόπος, ξαφνικά το «Ευαγγέλιο» μετατράπηκε σε «φυλλάδα», καθώς τα ευρήματά του δεν βόλευαν το κυβερνητικό αφήγημα. »

Και συνεχίζει σημειώνοντας ότι «βγήκε στο φως αλληλογραφία όπου ο θαυμαστής της κας Ντόρας Μπακογιάννη, Πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΣΑΜ, κ. Χρήστος Παπαδημητρίου, φέρεται να προσπαθούσε να πείσει τον Eπικεφαλής Aσφαλείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA), Bart Accou, να μην περιληφθούν οριστικά οι επίμαχες διατυπώσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας.

Ωστόσο, η απάντηση του κ. Accou ήταν κατηγορηματική ως προς τα αίτια της πυρόσφαιρας και τελικά οι επίμαχες παράγραφοι δεν «έφυγαν». Γιατί σκοπός τους δεν ήταν βέβαια η αποκάλυψη της αλήθειας που όλοι περιμέναμε, αλλά να μετατραπεί και αυτό το Πόρισμα σε ένα ακόμα βολικό εργαλείο, στα χέρια των αδίστακτων, από χαμηλά έως πολύ ψηλά, που χειρίζονται την υπόθεση των Τεμπών.»