Στην Πάτρα και την Αχαΐα η Άννα Διαμαντοπούλου με αφορμή την Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Στην Πάτρα και την Αχαΐα βρίσκεται σήμερα το στέλεχος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου, με αφορμή την Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας του Δήμου Ερυμάνθου.
Η κ. Διαμαντοπούλου είχε επαφές με παραγωγούς και φορείς της περιοχής, ενώ θα παραστεί στα εγκαίνια της Έκθεσης το βράδυ της ίδιας ημέρας.
Το μεσημέρι μίλησε σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο συνάντησης σε κεντρικό κατάστημα εστίασης.
Στης δηλώσεις της τόνισε ότι θεωρεί πολύ σημαντική την Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας. Αναφερόμενη στις καμένες εκτάσεις που αντίκρισε στην Αχαΐα είπε ότι είδε "ανθρώπους στα όρια της απελπισίας αλλλά που ακόμα έχουν ψυχή μέσα τους, καμένες μονάδες, καμένα ζώα και καμένες παραγωγικές δραστηριότητες και εκεί δεν αρκούν τα συνήθη μέτρα ....Πρέπει να δοθούν άμεσα άτοκα δάνεια"
Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής:
Πρωινή Ζώνη
10:00: Επίσκεψη στην κτηνοτροφική μονάδα «Μαυρογιάννης» στο Σταυροδρόμι Τριταίας.
11:30: Επίσκεψη στο οινοποιείο «ΖΟΙΝΟΣ» στο Μάνεσι Τριταίας.
Βραδινή Ζώνη
20:30: Επίσκεψη στο νέο Δημαρχείο Χαλανδρίτσας.
21:00: Παρουσία στα εγκαίνια της Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας.
