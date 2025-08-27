Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγ. Φανούριος- Χάος στη Γούβα: Πιστοί ανάμεσα σε αυτοκίνητα- Κίνδυνος ατυχήματος

Αγ. Φανούριος- Χάος στη Γούβα: Πιστοί αν...

Το πλήθος στο δρόμο και τα αυτοκίνητα… ξυστά από τους πιστούς

Το πλήθος που συγκεντρώθηκε σην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου, στην περιοχή της Γούβας, στην Πάτρα προκαλεί αδιαχώρητο στους δρόμους.

Τα αυτοκίνητα κινούνται στον κατηφορικό δρόμο ανάμεσα στους πιστούς, περνώντας ξυστά από τον κόσμο, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Οι επισκέπτες αναγκάζονται να κινούνται με προσοχή στα άκρα του δρόμου, ωστόσο στο σημείο δεν υπάρχει τροχονόμος για την ασφάλεια του πλήθους.

Ειδήσεις Τώρα

Βόλος: Στην αδερφή του θύματος η επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών

«Ήταν λάθος μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου», λέει η αδελφή του 5χρονου που ήταν μόνος σε μπαλκόνι

Στο Καραμανδάνειο οι 2 ανήλικες που τραυματίστηκαν από έκρηξη φιάλης υγραερίου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γούβα Άγιος Φανούριος

Ειδήσεις