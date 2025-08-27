Αγ. Φανούριος- Χάος στη Γούβα: Πιστοί ανάμεσα σε αυτοκίνητα- Κίνδυνος ατυχήματος

Το πλήθος που συγκεντρώθηκε σην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου, στην περιοχή της Γούβας, στην Πάτρα προκαλεί αδιαχώρητο στους δρόμους.

Τα αυτοκίνητα κινούνται στον κατηφορικό δρόμο ανάμεσα στους πιστούς, περνώντας ξυστά από τον κόσμο, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Οι επισκέπτες αναγκάζονται να κινούνται με προσοχή στα άκρα του δρόμου, ωστόσο στο σημείο δεν υπάρχει τροχονόμος για την ασφάλεια του πλήθους.