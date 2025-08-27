Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Μάικλ Κορς: «Πάντα με συναρπάζει να επιστρέφω στην αγαπημένη μου Ελλάδα»

Μάικλ Κορς: «Πάντα με συναρπάζει να επισ...

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας μοιράστηκε εικόνες από την απόδρασή του στη χώρα

Την Ελλάδα επισκέφτηκε ο Μάικλ Κορς για τις καλοκαιρινές διακοπές του, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στη χώρα που, όπως λέει, παραμένει αγαπημένος του προορισμός.

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας ανάρτησε φωτογραφίες στα social media, δείχνοντας στους ακολούθους του μερικά από τα σημεία όπου βρέθηκε.

Μπορεί ο Κορς να μην αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία όπου επέλεξε να αποδράσει με τον σύζυγό του Λανς ΛεΠέρ, μέσα όμως από τις εικόνες που μοιράστηκε και όσα έγραψε σε δημοσίευσή του στο Instagram, εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα και τους ανθρώπους της.

«Η ζεστασιά των ανθρώπων, τα τιρκουάζ νερά και η χαλαρή ατμόσφαιρα… Πάντα με συναρπάζει να επιστρέφω στην αγαπημένη μου Ελλάδα!!» σημείωσε αρχικά ο σχεδιαστής μόδας και πρόσθεσε: «Είμαστε πάντα σε κίνηση. Όπως είπε η Νταϊάνα Βρίλαντ, “το μάτι πρέπει να ταξιδεύει!”».

