Νέες καταγγελίες για την Έλεν ΝτεΤζενέρις: Είχε αναγκάσει συνεργάτη να αναβάλει χειρουργείο του παιδιού του για την εκπομπή

Πρώην καμεραμάν που εργάστηκε για περισσότερο από μία δεκαετία στην εκπομπή «The Ellen DeGeneres Show» (2003-2022) αποκάλυψε στην Daily Mail ότι στα παρασκήνια επικρατούσε μια «ατμόσφαιρα φόβου και τρομοκρατίας».

Η Έλεν Ντετζένερις βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο σφοδρών αποκαλύψεων που απειλούν να καταστρέψουν οριστικά την εικόνα της.

Το πιο σοβαρό περιστατικό αφορά υψηλόβαθμο παραγωγό, ο οποίος –όπως καταγγέλλεται– πιέστηκε να αναβάλει τη σοβαρή χειρουργική επέμβαση του παιδιού του (μεταμόσχευση μυελού των οστών) επειδή συνέπιπτε με την εορταστική περίοδο της εκπομπής. «Το αποκάλεσαν ‘το πράγμα του παιδιού’ και του ζήτησαν να μετακινηθεί το χειρουργείο, ώστε να εξυπηρετηθεί το πρόγραμμα των γυρισμάτων. Τελικά, βρέθηκε στο στούντιο την ημέρα της επέμβασης, γιατί έτσι ήθελε η Έλεν», ανέφερε ο πρώην συνεργάτης.

Ο ίδιος περιγράφει την παρουσιάστρια ως «ιδιαίτερα αυστηρή με τους άντρες εργαζόμενους», σημειώνοντας ότι μέσα σε μία μόνο σεζόν άλλαξαν εννέα stage managers.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ΝτεΤζενέρις απαγόρευε στους υπαλλήλους να μιλούν με τη σύζυγό της, την Πόρσια ντε Ρόσι, η οποία είχε ειδική θέση με «χρυσή πλακέτα» στο πλατό. «Αν την έβλεπες να κάθεται εκεί, ήξερες ότι έπρεπε να μείνεις μακριά. Αν η Έλεν σε κοιτούσε με το τρομακτικό έντονο βλέμμα της, σήμαινε ότι είχες μπει στο στόχαστρο», είπε χαρακτηριστικά.

Άλλες μαρτυρίες αναφέρονται στην απομάκρυνση συνεργατών για ασήμαντες αφορμές: ένας υπάλληλος έχασε τη δουλειά του επειδή της είπε αστειευόμενος «πρόσεξε μην πέσεις» την ώρα που έκανε εμφάνιση με μονόκυκλο, ενώ ο σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ φέρεται να αποκλείστηκε από την εκπομπή για οκτώ σεζόν μετά από σχόλιό του ότι το φαγητό που του πρόσφεραν ήταν χαλασμένο.

Ο πρώην καμεραμάν περιέγραψε την Έλεν ΝτεΤζενέρις ως «χαμογελαστή και ευδιάθετη μπροστά στις κάμερες, αλλά τρομακτική όταν έσβηναν». Όπως καταγγέλλει, η εκπομπή είχε ποσοστά αποχώρησης προσωπικού πολύ υψηλότερα από αντίστοιχα προγράμματα, με δεκάδες εργαζομένους να φεύγουν κάθε σεζόν.

Οι καταγγελίες έρχονται να προστεθούν στο κύμα αποκαλύψεων που ξέσπασε το 2020 για εκφοβισμό, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση τριών κορυφαίων παραγωγών και, τελικά, την ακύρωση της εκπομπής το 2022. Η ίδια τότε είχε εμφανιστεί στην οθόνη, ζητώντας συγγνώμη και δηλώνοντας «σοκαρισμένη» από όσα άκουσε, επιμένοντας ότι δεν γνώριζε. Ωστόσο, οι μαρτυρίες –όπως αυτές που φέρνει τώρα στο φως η Daily Mail– επιμένουν πως η συμπεριφορά της ΝτεΤζενέρις ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα.