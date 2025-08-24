Άρης Κουρκουμέλης: Ο βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ παντρεύτηκε στην Κεφαλονιά

Στην όμορφη Κεφαλονιά, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου ο Άρης Κουρκουμέλης με την αγαπημένη του Μαριάννα Παντελίδη, την περασμένη Τρίτη (19.08).

Ο ομογενής και νέος βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ έκανε έναν παραμυθένιο γάμο, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των νέων καθηκόντων του.

Οι 100 περίπου ομογενείς και Αμερικανοί φίλοι των νεονύμφων και των οικογενειών τους, διένυσαν τον Ατλαντικό για να βρεθούν στον γάμο του Άρη Κουρκουμέλη και της Μαριάννας Παντελίδη. Δίπλα τους στάθηκαν και οι συμπατριώτες τους από την Κεφαλονιά και την Χίο. Η είδηση πως ο Άρης Κουρκουμέλης γίνεται ο νέος βοηθός υφυπουργού της Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, αποτέλεσε την τελευταία έκπληξη για όλους όσους συμμετείχαν στον ονειρεμένο γάμο.