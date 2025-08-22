Μπλε δράκος: Ποιο είναι το “μυθικό πλάσμα” που “έκλεισε” τις παραλίες της Ισπανίας

Οι παραλίες της Guardamar del Segura, στο Αλικάντε της Costa Blanca, στην Ισπανία, έκλεισαν προσωρινά μετά τον εντοπισμό των εντυπωσιακών αλλά επικίνδυνων “μπλε δράκων” (Glaucus atlanticus), προειδοποίησε η τοπική αστυνομία.

Τουρίστες και κάτοικοι καλούνται να μην κολυμπήσουν και να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τα πλάσματα, καθώς το τσίμπημά τους μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Η απαγόρευση ίσχυσε από την Τετάρτη 20 Αυγούστου, αλλά το επόμενο πρωί, Πέμπτη 21 Αυγούστου, επιτράπηκε ξανά το μπάνιο, με την αστυνομία να προτρέπει τους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί. Μια κίτρινη σημαία, που υποδεικνύει μέτριο κίνδυνο, συνεχίζει να κυματίζει.

Ο δήμαρχος της Guardamar del Segura, Χοσέ Λουίς Σάεθ, δήλωσε ότι δύο μπλε δράκοι εντοπίστηκαν στην παραλία Vivers και προειδοποίησε: «Μην τους αγγίζετε, ούτε με γάντια. Ενημερώστε τους ναυαγοσώστες και τις αρχές και αν σας τσιμπήσουν, ξεπλυθείτε με θαλασσινό νερό και επισκεφθείτε αμέσως το εφημερεύον νοσοκομείο ή το κέντρο υγείας».



Η αστυνομία συνέστησε στους λουόμενους να σεβαστούν τις οδηγίες και να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τα πλάσματα που μπορεί να εμφανιστούν στην άμμο, ενώ σε συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζεται η επιτήρηση της κατάστασης.