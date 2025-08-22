Back to Top
Πάτρα: Σύλληψη 49χρονου για παραλαβή δέματος με ναρκωτικά από το εξωτερικό

Το δέμα με τα ναρκωτικά εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος"

Αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας Πατρών στήθηκε σήμερα (Παρασκευή 22 Αυγούστου) στο Ρίο, για την εξάρθρωση υπόθεσης εισαγωγής ναρκωτικών.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 49χρονου Βρετανού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι τελωνειακοί στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” εντόπισαν δέμα από το Ηνωμένο Βασίλειο με παραλήπτη τον 49χρονο. Το πακέτο περιείχε 9,1 γραμμάρια φυτικής κάνναβης.

Όταν ο άνδρας εμφανίστηκε σήμερα για να παραλάβει το δέμα έξω από το σπίτι του, αστυνομικοί που παρακολουθούσαν διακριτικά την περιοχή του πέρασαν χειροπέδες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πατρών.

