ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Σαράντα μέρες χωρίς τον Γιάννη Μπαλασόπουλο

Από την Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε η πιο κάτω ανακοίνωση: «Συμπληρώνονται σαράντα μέρες από την απώλεια του ιστορικού και προβεβλημένου στελέχους μας καθώς και πρώην Αντιδημάρχου των Δήμων Δάφνης & Παΐων, Γιάννη Μπαλασόπουλου και η Δ.Ε.Ε.Π Ν.Δ Αχαΐας αποτίει την οφειλόμενη τιμή για όλα όσα προσέφερε στην παράταξη και στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Ο Γιάννης Μπαλασόπουλος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τον τόπο του και την παράταξη.

Επι είκοσι χρόνια υπηρέτησε αρχικά τον Δήμο Δάφνης και στην συνέχεια το Δήμο Παΐων ως Αντιδήμαρχος και στενός συνεργάτης των αείμνηστων Δημάρχων Τάσου Σπηλιόπουλου, Γιάννη Τράπαλη και Κώστα Ασημακόπουλου.

Αγωνίστηκε υποδειγματικά με εντιμότητα και αξιοπρέπεια, με ήθος και αρχές για τα προβλήματα του τόπου του και των συμπολιτών μας, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμα της προσφοράς του.

Ο πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης, τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π, οι Τομεάρχες και οι εθελοντές εκφράζουν στην σύζυγό του Παναγιώτα και στα παιδιά του Αναστασία, Κατερίνα και Χαράλαμπο τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.

Το 40νθημερο Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 στις 9 το πρωί, στο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Δάφνη Καλαβρύτων».