Ιταλία: Ανέβαζαν φωτογραφίες των γυναικών τους στο Facebook εν αγνοία τους

Το Facebook υποχρεώθηκε να διαγράψει μία ιταλική ομάδα που είχε δημιουργηθεί στην πλατφόρμα και συγκέντρωνε χιλιάδες μέλη, όταν διαπιστώθηκε ότι άνδρες την χρησιμοποιούσαν για να μοιράζονται προσωπικές φωτογραφίες ανυποψίαστων γυναικών, πιθανώς των ίδιων των γυναικών τους, με χιλιάδες άλλα άτομα.

Η ομάδα Mia Moglie, που μεταφράζεται ως "Η Γυναίκα μου", είχε περίπου 32.000 μέλη μέχρι τη στιγμή που "κατέβηκε" οριστικά αυτή την εβδομάδα.

Η ανακάλυψή της έχει προκαλέσει οργή στους Ιταλούς, οι οποίοι ανησυχούν για την ανάπτυξη παρόμοιων ομάδων, εν αγνοία των προσώπων που εμφανίζονται στις φωτογραφίες που αναρτώνται.

Υπήρχαν φωτογραφίες γυναικών είτε γυμνών ή κοιμισμένες

Η Meta, ιδιοκτήτρια εταιρεία του Facebook, δήλωσε ότι έκλεισε τη σελίδα "για παραβίαση των πολιτικών μας για τη σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων".

Στις εικόνες οθόνης που τραβήχτηκαν πριν από την κατάργηση της ομάδας στο Facebook εμφανίζονταν φωτογραφίες γυναικών σε διάφορες καταστάσεις, άλλοτε γυμνών, μερικές φορές κοιμισμένες ή σε στιγμές οικειότητας.

Κάτω από τις αναρτήσεις υπήρχαν πολλά σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου από άνδρες. Κάποιοι έφταναν στο σημείο να γράφουν ότι ήθελαν να "βιάσουν" τη γυναίκα, ενώ άλλοι επαινούσαν την καλλιτεχνική διάσταση ορισμένων φωτογραφιών.

Η σελίδα επισημάνθηκε από τη συγγραφέα Καρολίνα Κάπρια, η οποία δημοσίευσε στο διαδίκτυο λέγοντας ότι ένιωθε "ναυτία" και "φοβισμένη" από αυτό που είδε.

"Εικονικός βιασμός"

"Αυτή η σύνδεση της βίας με τη σεξουαλικότητα είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας που σε μια δημόσια ομάδα, οι άνδρες γράφουν χωρίς να κρύβουν τα ονόματα και τα πρόσωπά τους", πρόσθεσε.

Η Φιορέλα Ζαμπάτα από το Ευρωπαϊκό Κόμμα των Πρασίνων δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι "δεν ήταν απλώς ακίνδυνη διασκέδαση", αλλά ήταν "εικονικός βιασμός". Και συμπλήρωσε: "Αυτές οι πλατφόρμες πρέπει να καταπολεμηθούν, αυτή η τοξική ιδέα της αρρενωπότητας πρέπει να καταπολεμηθεί και όλοι πρέπει να αναλάβουμε δράση: η κοινωνία των πολιτών και η πολιτική επίσης".

Η πορνογραφία εκδίκησης, όπως αποκαλείται, με την κοινοποίηση εικόνων ή βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο που προορίζονταν να παραμείνουν ιδιωτικά, τέθηκαν παράνομα στην Ιταλία το 2019. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι έχουν ήδη αναφέρει την ομάδα στην αστυνομική μονάδα που διερευνά τα κυβερνοεγκλήματα.

Στη δήλωση της Meta αναφέρεται επίσης, ότι "δεν επιτρέπουμε περιεχόμενο που απειλεί ή προωθεί τη σεξουαλική βία, τη σεξουαλική επίθεση ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση στις πλατφόρμες μας".

Η ανακάλυψη της ιταλικής σελίδας στο Facebook έχει κάνει ορισμένους να κάνουν παραλληλισμούς με την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό που συγκλόνισε τη Γαλλία πέρσι, όταν 50 άνδρες οδηγήθηκαν σε δίκη κατηγορούμενοι για βιασμό έπειτα από νάρκωση της Πελικό από τον ίδιο της τον σύζυγο Ντομινίκ Πελικό.

Παρά το γεγονός ότι η έκθεση των γυναικών στη σελίδα του Facebook είναι εικονική, η Κάπρια υποστήριξε ότι δείχνει, όπως και στην υπόθεση Πελικό ότι "ένας άνδρας πιστεύει ότι μπορεί να ελέγξει τη σύζυγό του και για αυτόν η σεξουαλικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καταπίεση".

ΠΗΓΗ thetoc.gr