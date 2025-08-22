Back to Top
Κέα: Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας - Ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ

Κέα: Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας...

Τι είπε η Ματίνα Παγώνη για την έξαρση των κρουσμάτων

Δεκάδες είναι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υγειονομικές αρχές στην Κέα.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει καταγραφεί αύξηση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στην Κέα, με τους γιατρούς του νησιού να έχουν ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια όσο και τον ΕΟΔΥ.

Για την αύξηση των κρουσμάτων μίλησε το πρωί της Παρασκευής η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ κ. Ματίνα Παγώνη, στον ΑΝΤ1.

Όπως είπε, το Περιφερειακό Ιατρείο έχει εξετάσει δεκάδες ασθενείς (τουλάχιστον 80), με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς, κοιλιακό πόνο και, σε αρκετές περιπτώσεις, πυρετό. Ωστόσο, ήταν μικρής διάρκειας τα συμπτώματα και ήταν ιογενής η προέλευση.

Επίσης, το φαρμακείο του νησιού έχει εξυπηρετήσει πάνω από 1.500 ασθενείς.

Η Ματίνα Παγώνη τόνισε ακόμη ότι, ειδικά κατά τη διάρκεια των διακοπών, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και με τις πισίνες, αλλά και με τα ξενοδοχεία και τις πετσέτες που χρησιμοποιούμε.

 

Σημειώνεται ότι δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η αιτία που προκάλεσε την έξαρση της ασθένειας.

ΠΗΓΗ newsit.gr

