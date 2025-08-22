Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

Αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους στις 25 Αυγούστου από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους στις ...

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Αναδρομικά ποσά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 θα καταβάλλει ο ΕΦΚΑ  σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, συμπληρώνοντας πως κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων του ΕΦΚΑ που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.

Επίσης, 17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.

Ειδήσεις Τώρα

Φοιτητική στέγη: Τα υψηλά ενοίκια εκτοξεύουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό

ΑΑΔΕ: Νέα πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς - Πάνω από 100 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Ακριβότερη η ρευματοκλοπή – Νέο κόστος 49,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αναδρομικά Συνταξιούχοι Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις