Αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους στις 25 Αυγούστου από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά ποσά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 θα καταβάλλει ο ΕΦΚΑ σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, συμπληρώνοντας πως κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων του ΕΦΚΑ που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.

Επίσης, 17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.