Συνεργασία Δήμου Δυτικής Αχαΐας με ΤΕΕ/ΤΔΕ και ΓΕΩΤΕΕ για αποκατάσταση και πρόληψη

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ζήτησε τη συνδρομή του ΤΕΕ/ΤΔΕ και του ΓΕΩΤΕΕ για την αποκατάσταση των ζημιών, την ανασυγκρότηση της περιοχής και τον σχεδιασμό έργων πρόληψης, σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των δύο επιστημονικών φορέων.

Σε σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, αναφέρει: "Την επιστημονική συνδρομή των ΤΕΕ/ΤΔΕ και ΓΕΩΤΕΕ στην αποκατάσταση των ζημιών, στην ανασυγκρότηση της περιοχής, αλλά και στην πρόληψη ζήτησε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των δύο επιστημονικών φορέων.

Στη σύσκεψη που έγινε στο γραφείο του Δημάρχου παρευρέθηκαν από το ΤΕΕ/ΤΔΕ, ο πρόεδρος, Βαγγέλης Καραχάλιος και οι, Άρης Γκατζόγιας, Ιωάννης Παπανίκος και Ιωάννης Σελίμης και από το ΓΕΩΤΕΕ ο πρόεδρος, Μενέλαος Γαρδικιώτης, και από τη Δ.Ε. του ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, οι Θανάσης Πετρόπουλος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε για την έκταση των ζημιών στις υποδομές του Δήμου, σε νοικοκυριά και ιδιωτικές περιουσίες, στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, ενώ εξέφρασε την αγωνία του για την επόμενη ημέρα, επισημαίνοντας την επιτακτική ανάγκη άμεσης δρομολόγησης αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων εν όψει του χειμώνα.

Ο κ. Αλεξόπουλος εστίασε στα φαινόμενα της γραφειοκρατίας που καθυστερούν νευραλγικά έργα πρόληψης και θωράκισης της περιοχής, στην υποβάθμιση και υποστελέχωση της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και στην ανάγκη άμεσης και πλήρους υποστήριξης των αγροτών και κτηνοτρόφων του Δήμου.

Παράλληλα, τόνισε πως ο ρόλος και η τεχνογνωσία και των δύο επιστημονικών φορέων είναι καταλυτικά σε θέματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών, αλλά και σχεδιασμού μακροπρόθεσμων στρατηγικών.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να υπάρξει ένας μηχανισμός συνεργασίας για την εξειδίκευση των αναγκαίων έργων και παρεμβάσεων στις υποδομές, στην πρόληψη και στην αποκατάσταση".