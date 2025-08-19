Επιμελητήριο Αχαΐας: Έκκληση για άμεση συμμετοχή στη διαδικασία καταγραφής ζημιών

Με ικανοποίηση υποδέχθηκε το Επιμελητήριο Αχαΐας την απόφαση κήρυξης περιοχών του νομού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τονίζοντας την ανάγκη για ταχύτητα στις διαδικασίες και ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης, ενώ παράλληλα καλεί τους πληγέντες να συμμετάσχουν άμεσα στη διαδικασία καταγραφής ζημιών, προκειμένου να επιταχυνθεί η καταβολή αποζημιώσεων.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο Αχαΐας, αναφέρει: "Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδέχθηκε το Επιμελητήριο Αχαΐας την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη περιοχών του νομού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ύστερα και από δικό του αίτημα, ήδη από τις πρώτες ώρες της καταστροφής.

Το Επιμελητήριο στάθηκε στο πλευρό των κρατικών υπηρεσιών που μάχονταν, των ΟΤΑ και των εθελοντών, προσφέροντας στήριξη για την προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και επιχειρήσεων. Αισθάνεται δε την ανάγκη για ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.

Παράλληλα, εκφράζει ικανοποίηση για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε τον νομό, ωστόσο υπογραμμίζει ότι η Αχαΐα χρειάζεται και ταχύτητα στις διαδικασίες και τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η προοπτική της περιοχής. Οι δε επιχειρήσεις του νομού αναμένουν την εξειδίκευση και άμεση υλοποίηση των εξαγγελιών.

Διαδικασία καταγραφής ζημιών

Παράλληλα, ενημερώνει τα μέλη του και τους πολίτες που επλήγησαν, ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία καταγραφής ζημιών. Η συμμετοχή είναι καθοριστική, καθώς όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθεί, τόσο συντομότερα θα ξεκινήσει η εκταμίευση αποζημιώσεων και η εφαρμογή μέτρων στήριξης.

Σημαντικές πληροφορίες:

Προθεσμία αιτήσεων: έως 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Αν και η συνολική προθεσμία είναι εξάμηνη, η καθυστέρηση στην υποβολή αιτήσεων θα επιφέρει αργοπορία στην οριοθέτηση των περιοχών και συνεπώς στις αποζημιώσεις.

Υποβολή αιτήσεων:

Α. Στα γραφεία που έχουν οριστεί από τους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, για:

Κατοικίες που έχουν υποστεί βλάβες ή καταστραφεί.

Κτίρια επιχειρήσεων που επλήγησαν (από τον ιδιοκτήτη).

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων (μέσω ΕΛΓΑ).

Β. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Πανεπιστημίου 254Β – Γραφείο Περιφερειακού Συντονιστή Αρωγής για την Αχαΐα), για:

Επιχειρήσεις με ζημιές σε εξοπλισμό, προϊόντα, πάγια κ.ά.

Αγροτικές επιχειρήσεις που είναι Νομικά Πρόσωπα.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί όλους τους πληγέντες να προσέλθουν άμεσα στη διαδικασία καταγραφής, ώστε να κινηθούν ταχύτερα οι αρμόδιες Επιτροπές, να οριοθετηθούν οι περιοχές ως πυρόπληκτες και να ξεκινήσει η στήριξη με αποζημιώσεις, επιδότηση ενοικίου και λοιπά μέτρα.