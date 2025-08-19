Ξανα στην Πάτρα σήμερα για τις φωτιές ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης θα επισκεφθεί σήμερα την Πάτρα καθώς θα συναντηθεί με τοπικούς φορείς της πόλης.

Η ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας:

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από τις δυο αντιπροέδρους του κομματος Θεοδωρα Τζάκρη και Μυρτω Κοροβεση, θα επισκεφθεί την Τρίτη 19 Αυγούστου, την Πάτρα, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, προκειμένου να βρεθεί δίπλα στην τοπική κοινωνία που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αχαΐα, ο Πρόεδρος θα έχει σειρά θεσμικών συναντήσεων με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας. Ανάμεσά τους:

* 12:00: Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Θεόδωρο Λουλουδη. Θα ακολουθήσει ευρεία σύσκεψη στο Επιμελητήριο.

* 13:15: Συνάντηση στο Οικονομικο Επιμελητήριο με τον πρόεδρο του Γιώργο Παππα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.