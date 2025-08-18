Αχαΐα: Ο Νίκος Παπανδρέου στις πυρόπληκτες περιοχές - «Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πατριωτισμός»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Παπανδρέου, επισκέφθηκε σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας και συνομίλησε με πολίτες, υπηρεσιακούς και τοπικούς φορείς.

Ο Ν. Παπανδρέου συναντήθηκε αρχικά με τον διευθυντή του Τμήματος Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου λειτουργεί με την σημαντική προσφορά των καθηγητών και των φοιτητών σύστημα μέτρησης για τους ρύπους στην ατμόσφαιρα.

Ακολούθως είχε συναντήσεις με τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Αχαΐας, τα στελέχη του Κέντρου Επιχειρήσεων αλλά και τον πρόεδρο των πυροσβεστών Αχαΐας, όπου είχε την ευκαιρία να πληροφορηθεί για τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχείρησαν τα στελέχη της Π.Υ. κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, αλλά και να ακούσει τα προβλήματά τους.

Ο κ. Παπανδρέου μετέβη στον δήμο Δυτικής Αχαΐας, όπου συνομίλησε με πολίτες, άκουσε τα προβλήματα και την αγωνία τους για την επόμενη μέρα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Σε δήλωσή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπίες. Η πολιτική βούληση για την πρόληψη είναι Νο 1. Το 80% είναι η πρόληψη και το 20% είναι η κατάσβεση της φωτιάς. Όπως έχουμε τον πατριωτισμό και μιλάμε για την Τουρκία, ο καινούργιος πατριωτισμός είναι η υποστήριξη του περιβάλλοντος.

Στην ευρωβουλή έχω ήδη μιλήσει με την πρόεδρο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ώστε να προτείνουμε ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο πρόληψης με όλα τα σύγχρονα μέσα, με radar, με drones και με τεχνητή νοημοσύνη.

Επίσης - κάτι που μου πρότειναν οι πυροσβέστες - είναι οι εποχικοί πυροσβέστες τον χειμώνα να μην χάνουν τη δουλειά τους αλλά για ένα εξάμηνο να καθαρίζουν τα δάση.

Συμφωνώ με τις προτάσεις να επισπεύσουμε τις αγορές αεροσκαφών και ελικοπτέρων, να μην περιμένουμε 5 χρόνια, κι ας είναι μεταχειρισμένα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κι άλλη καταστροφή.»