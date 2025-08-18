Δυτική Αχαΐα: Υπόμνημα Αλεξόπουλου σε Κατσαφάδο- Ζητά έκτακτη χρηματοδότηση

Υπόμνημα με την πλήρη καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας από την καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου και σειρά προτάσεων για την ανακούφιση των πληγέντων, την επούλωση των πληγών, την στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων και τη θωράκιση του Δήμου εν όψει του χειμώνα, κατέθεσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος στον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνο Κατσαφάδο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας: "Ο Δήμαρχος συμμετείχε σε σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, του κ. Κατσαφάδου και του προέδρου του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζου, στη διάρκεια της οποίας έγινε αποτίμηση των ζημιών, ανακοινώθηκαν μέτρα και έκτακτη οικονομική βοήθεια για τους πυροπαθείς και κατεγράφησαν προτάσεις και διεκδικήσεις.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Αλεξόπουλος κατέδειξε την επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο πρόγραμμα για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων και την ανασυγκρότηση της περιοχής με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, στα πρότυπα αντίστοιχων, προγραμμάτων που είχαν εξαγγελθεί και υλοποιηθεί σε άλλες πυρόπληκτες περιοχές στο παρελθόν, όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Εύβοια και ο Έβρος.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος εστίασε στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας ότι με την υφιστάμενη διαδικασία η καταγραφή και αποζημίωση των αγροτών και κτηνοτρόφων είναι αρκετά χρονοβόρα, ελλιπής και αναποτελεσματική, με αποτέλεσμα αρκετοί παραγωγοί να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη γη τους και τις καλλιέργειές τους. Μάλιστα, ο κ. Αλεξόπουλος, ειδικά για την κτηνοτροφία, τόνισε πως οι πυρκαγιές είναι το δεύτερο κατά σειρά πλήγμα για τον κλάδο στην περιοχή, καθώς ήδη βρίσκεται αντιμέτωπος με τη ζωονόσο της ευλογιάς, εξαιτίας της οποίας έχουν θανατωθεί εκατοντάδες αιγοπρόβατα.

Επίσης, ο κ. Αλεξόπουλος ζήτησε έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές του Δήμου, όπως στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, στη δημοτική και αγροτική οδοποιία, στις υποδομές της ύδρευσης (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, κ.α.), καθώς και για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Τέλος ο Δήμαρχος εξέφρασε την αγωνία του για την επόμενη ημέρα, λέγοντας πως είναι επιβεβλημένος ο άμεσος σχεδιασμός και υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων.

«Η δυσχερής κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος μας μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις, τόσο για την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, όσο και για την αποτροπή περαιτέρω οικονομικής και κοινωνικής επιβάρυνσης. Η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών υπερβαίνει τις δυνατότητες μας, γι’ αυτό ζητούμε την άμεση συνδρομή της Πολιτείας για, κοινωνική προστασία των πληγέντων και ευάλωτων πολιτών, έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των υποδομών, δρομολόγηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, αναδάσωση και αποκατάσταση εδάφους, άμεση αποζημίωση και ενίσχυση των παραγωγών και κτηνοτρόφων, στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν, κ.α.», τόνισε ο κ. Αλεξόπουλος.

Να σημειωθεί πως την Τρίτη 19 Αυγούστου, στις 7 μ.μ. συγκαλείται κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας με μοναδικό θέμα «Ενημέρωση και συζήτηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας», με εισηγητή τον Δήμαρχο".