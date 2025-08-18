Πρόγραμμα Options Cinemas: Απο 21 έως 27 Αυγούστου 2025

Πρεμιέρες, αγαπημένα animation και μεγάλες παραγωγές στη μεγάλη οθόνη

Weapons – Tanweer (Ακατάλληλο για ανηλίκους κάτω των 18)

Το Options Cinemas Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 17, Εμπορικό Κέντρο VESO MARE) παρουσιάζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προβολών του από 21 έως 27 Αυγούστου 2025.

