Πρόγραμμα Options Cinemas: Απο 21 έως 27 Αυγούστου 2025

Πρεμιέρες, αγαπημένα animation και μεγάλες παραγωγές στη μεγάλη οθόνη
Το Options Cinemas Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 17, Εμπορικό Κέντρο VESO MARE) παρουσιάζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προβολών του από 21 έως 27 Αυγούστου 2025.
Αναλυτικά οι προβολές της εβδομάδας:
Λίλο & Στιτς (Lilo & Stitch) – Feelgood
Καθημερινά: 18:10
Weapons – Tanweer (Ακατάλληλο για ανηλίκους κάτω των 18)
Καθημερινά: 20:30, 23:10
Materialists / Ταιριάζουμε; – Feelgood
Καθημερινά: 19:30
Eden / Το Νησί – Spentzos (Α18)
Καθημερινά: 22:00
Στρουμφάκια: Η Ταινία (GR) – Feelgood
Αίθουσα 5: 19:00, 21:00
Αίθουσα 6: 18:00, 20:00
Στρουμφάκια: Η Ταινία (ENG) – Feelgood
Καθημερινά: 18:30
Bring Her Back / Φέρ’ την Πίσω – Feelgood (Α18)
Καθημερινά: 20:40, 23:00
