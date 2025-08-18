Πρόγραμμα Options Cinemas: Απο 21 έως 27 Αυγούστου 2025

Back to Top
Πρεμιέρες, αγαπημένα animation και μεγάλες παραγωγές στη μεγάλη οθόνη

Το Options Cinemas Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 17, Εμπορικό Κέντρο VESO MARE) παρουσιάζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προβολών του από 21 έως 27 Αυγούστου 2025.

Αναλυτικά οι προβολές της εβδομάδας:

Λίλο & Στιτς (Lilo & Stitch) – Feelgood

Καθημερινά: 18:10

Weapons – Tanweer (Ακατάλληλο για ανηλίκους κάτω των 18)

Καθημερινά: 20:30, 23:10

Materialists / Ταιριάζουμε; – Feelgood

 Καθημερινά: 19:30

Eden / Το Νησί – Spentzos (Α18)

 Καθημερινά: 22:00

Στρουμφάκια: Η Ταινία (GR) – Feelgood

Αίθουσα 5: 19:00, 21:00
Αίθουσα 6: 18:00, 20:00

Στρουμφάκια: Η Ταινία (ENG) – Feelgood

 Καθημερινά: 18:30

Bring Her Back / Φέρ’ την Πίσω – Feelgood (Α18)

Καθημερινά: 20:40, 23:00

 

