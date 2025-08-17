Πάτρα: Γρονθοκόπησε ένα άτομο κι όταν τον πήγαν στο ΑΤ χτύπησε και τον αστυνομικό!

Αναστάτωση στο Γ' ΑΤ της Πάτρας
Χθες τα ξημερώματα στην Πάτρα, αστυνομικοί του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος φέρεται να γρονθοκόπησε έναν άλλο άνδρα φορώντας γάντι με κρυμμένο μεταλλικό αντικείμενο.
Κατά την παραμονή του στο Αστυνομικό Τμήμα, ο συλληφθείς επιτέθηκε σε αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον, αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αστυνομικών και προκάλεσε διακοπή της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας.
Ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή, απείθεια, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και πρόκληση σωματικών βλαβών.
