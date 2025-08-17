Πάτρα: Γρονθοκόπησε ένα άτομο κι όταν τον πήγαν στο ΑΤ χτύπησε και τον αστυνομικό!

Χθες τα ξημερώματα στην Πάτρα, αστυνομικοί του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος φέρεται να γρονθοκόπησε έναν άλλο άνδρα φορώντας γάντι με κρυμμένο μεταλλικό αντικείμενο.

Κατά την παραμονή του στο Αστυνομικό Τμήμα, ο συλληφθείς επιτέθηκε σε αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον, αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αστυνομικών και προκάλεσε διακοπή της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή, απείθεια, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και πρόκληση σωματικών βλαβών.