Δυτική Ελλάδα: 15χρονη εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση μετά από πάρτι - Χειροπέδες σε πέντε άτομα

Συνελήφθησαν το απόγευμα της 15ης Αυγούστου στην Αιτωλοακαρνανία, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Εμπεσού, πέντε ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση ειδικών ποινικών νόμων που αφορούν την προστασία ανηλίκων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, κατά τη διάρκεια πάρτι σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, μια 15χρονη κοπέλα εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση λόγω μέθης. Η ανήλικη διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και τέλος στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.

Η ανακοινωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν, στις 15-8-2025, το απόγευμα, στην Αιτωλοακαρνανία, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Εμπεσού, πέντε ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση ειδικών ποινικών νόμων που αφορούν την προστασία ανηλίκων.

Ειδικότερα, στις 15-8-2025, τα ξημερώματα, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, κατά τη διεξαγωγή πάρτι σε υπαίθριο χώρο, μια 15χρονη κοπέλα εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση λόγω μέθης και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομίου Αγρινίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.