Κάτω Αχαΐα: Ξύπνησε ολόκληρη την γειτονιά με τη μουσική στη διαπασών

Σήμερα τα ξημερώματα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα στην Κάτω Αχαΐα, κατηγορούμενο για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας αναπαρήγαγε μουσική από το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου του, συνδεδεμένο με ηχεία και ενισχυτή, σε υπερβολικά υψηλή ένταση, προκαλώντας έντονη όχληση στους περίοικους.

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο διάπραξης της παράβασης, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.