Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κάτω Αχαΐα: Ξύπνησε ολόκληρη την γειτονιά με τη μουσική στη διαπασών

Κάτω Αχαΐα: Ξύπνησε ολόκληρη την γειτονι...

Συνελήφθη άνδρας που αναπαρήγαγε μουσική σε υπερβολικά μεγάλη ένταση από το αυτοκίνητό του – Κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο διατάραξης κοινής ησυχίας.

Σήμερα τα ξημερώματα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα στην Κάτω Αχαΐα, κατηγορούμενο για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας αναπαρήγαγε μουσική από το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου του, συνδεδεμένο με ηχεία και ενισχυτή, σε υπερβολικά υψηλή ένταση, προκαλώντας έντονη όχληση στους περίοικους.

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο διάπραξης της παράβασης, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδήσεις Τώρα

Δυτική Ελλάδα: 15χρονη εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση μετά από πάρτι - Χειροπέδες σε πέντε άτομα

Πύργος: Συνελήφθη άνδρας για απόπειρα βιασμού 15χρονης

Αστάθεια στον καιρό την επόμενη εβδομάδα - Βροχές και καταιγίδες σε Στερεά, Ήπειρο και Θεσσαλία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ηχορύπανση Κάτω Αχαΐα

Ειδήσεις