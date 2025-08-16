Πρόσκληση Ευρωπαίων ηγετών στη συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ

Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσκληθεί να παραστούν στη συνάντηση της Δευτέρας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, μετέδωσαν το Σάββατο οι New York Times, επικαλούμενες δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται στον απόηχο της συνόδου κορυφής Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να μετατοπίζεται από την κοινή γραμμή με Κίεβο και Ευρωπαίους, υιοθετώντας τη ρωσική θέση για άμεση ειρηνευτική συμφωνία αντί για εκεχειρία.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η συνάντηση της Αλάσκας οδήγησε σε «σημαντική πρόοδο», χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Τι σηματοδοτεί η «σύνοδος της Αλάσκας» για Τραμπ, Πούτιν και Ουκρανία;

Σύμφωνα με αξιωματούχο που ενημερώθηκε για την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ–Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος σκοπεύει να ζητήσει διευκρινίσεις για την πρόταση Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Το Κίεβο δεν κατανοεί γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος εγκατέλειψε αιφνιδίως την απαίτηση να προηγηθεί εκεχειρία των διαπραγματεύσεων και παραμένει ασαφές ποιες εγγυήσεις ασφαλείας μπορεί να προσφέρουν οι εταίροι του ΝΑΤΟ.

Ο Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο X, προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις στην πρώτη γραμμή τις επόμενες ημέρες για να διαμορφώσει ευνοϊκότερες συνθήκες ενόψει συνομιλιών.

«Καταγράφουμε κίνηση και προετοιμασίες ρωσικών δυνάμεων. Φυσικά, θα αντιδράσουμε, αν χρειαστεί, ασύμμετρα», σημείωσε μετά από συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου.

Νωρίτερα, το Μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», των χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη αύριο Κυριακή στις 16:00 ώρα Ελλάδος, ενόψει της επίσκεψης Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Στη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Πληροφορίες για το τηλεφώνημα Τραμπ – Ζελένσκι

Στη Γερμανία, η εφημερίδα BILD αποκάλυψε λεπτομέρειες από το τηλεφώνημα Τραμπ με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο καγκελάριος Μερτς απάντησε στο ασφαλές κρυπτο-τηλέφωνό του στις 8:35 π.μ., ενώ βρισκόταν σε διακοπές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προηγηθεί απευθείας συνομιλία μισής ώρας Τραμπ–Ζελένσκι για τα αποτελέσματα της συνόδου με τον Πούτιν.

Η BILD αναφέρει ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε για πρώτη φορά πρόθυμος να δώσει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, με μόνη εξαίρεση την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ, ωστόσο, φέρεται να έδωσε την εντύπωση κόπωσης, λέγοντας στους συνομιλητές του ότι δεν είχε κοιμηθεί επί 20 ώρες λόγω προετοιμασιών για τη σύνοδο κορυφής.

Η ευρωπαϊκή αντίδραση παραμένει συγκρατημένη: Παρίσι, Βερολίνο και Λονδίνο καλωσόρισαν τις προσπάθειες Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά τόνισαν ότι θα εντείνουν τις κυρώσεις όσο συνεχίζονται οι μάχες στην Ουκρανία.

Το κλίμα υπογραμμίζει τη δυσπιστία προς τον Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίο οι Ευρωπαίοι έχουν δει κατ’ επανάληψη να αλλάζει θέση μετά από συνομιλίες με τον Πούτιν.

Η Μόσχα επιμένει

Η ρωσική πλευρά επιμένει πως οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία, αποστρατιωτικοποίηση, εγκατάλειψη της προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ και αλλαγή κυβέρνησης.

Για το Κίεβο, μια ενδιάμεση εκεχειρία θα έδινε ανάσα από τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις, αφαιρώντας μοχλό πίεσης από τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στον Σον Χάνιτι του Fox News, δήλωσε ότι «τώρα είναι πραγματικά στον Ζελένσκι να το καταφέρει», προσθέτοντας πως «οι Ευρωπαίοι πρέπει επίσης να εμπλακούν περισσότερο».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της ουκρανικής Βουλής, Ολεξάντρ Μερέζκο, χαρακτήρισε τη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν «επικοινωνιακή νίκη» για τη Ρωσία, καθώς παρουσιάστηκε ο Πούτιν ως ισότιμος συνομιλητής του Αμερικανού προέδρου.

Η σύνοδος στην Αλάσκα, η πρώτη της δεύτερης θητείας Τραμπ και τουλάχιστον έβδομη μεταξύ των δύο ηγετών, ολοκληρώθηκε νωρίτερα απ’ όσο αναμενόταν, με ελάχιστες λεπτομέρειες να δημοσιοποιούνται.

Ο Πούτιν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου, άφησε να εννοηθεί ότι υπήρξαν συμφωνίες, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις, εκφράζοντας την προσδοκία ότι «το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα το δουν εποικοδομητικά».