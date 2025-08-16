Ζελένσκι: Προοπτική διαλόγου για το εδαφικό, μόνο αν η Ουκρανία είναι στο τραπέζι

Ξεκάθαρο μήνυμα προς Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, έστειλε το μεσημέρι του Σαββάτου (16.08.2025) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε πως ζητά να γίνει τριμερής συνάντηση και να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία, στην περίπτωση που ο Ρώσος ομόλογός του δεν σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών εδαφών.

Μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, και μετά την επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε τη θέση του όσον αφορά το μέλλον των συνομιλιών για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός, μέσω Χ, ανέφερε πως σκοπός της Ουκρανίας είναι να επιτευχθεί μία πραγματική και διαρκής ειρήνη και όχι μία παύση του πυρός αλλά και όλοι αιχμάλωτοι πολέμου να απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Σε άλλο σημείο τόνισε πως στην περίπτωση που είτε δεν γίνει τριμερής συνάντηση ανάμεσα σε αυτόν, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, είτε η Ρωσία δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στην Ουκρανία, θα πρέπει να επιβληθούν στη Μόσχα κυρώσεις.

Στο τέλος άφησε «παράθυρο» για την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών ώστε να συμφωνηθεί ειρήνη ανάμεσα στις 2 χώρες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως όλα τα σημαντικά ζητήματα και ειδικά το εδαφικό, δεν γίνεται να συζητηθούν χωρίς να είναι στο τραπέζι η Ουκρανία.

«Σήμερα, μετά από συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ, συντονίσαμε περαιτέρω τις θέσεις μας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι θέσεις είναι σαφείς. Πρέπει να επιτευχθεί μια πραγματική ειρήνη, μια ειρήνη που θα είναι διαρκής, όχι απλώς μια ακόμη παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών. Οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατό, τα πυρά πρέπει να σταματήσουν τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στον ουρανό, καθώς και στις λιμενικές μας υποδομές. Όλοι οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου και οι άμαχοι πρέπει να απελευθερωθούν και τα παιδιά που απήχθησαν από τη Ρωσία πρέπει να επιστραφούν. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν σε αιχμαλωσία – όλοι πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να διατηρηθεί όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα και η κατοχή», έγραψε αρχικά.