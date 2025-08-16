Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Τουρνουά Beach Volley στην Άκολη- ΦΩΤΟ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την παραμονή της Παναγίας το Τουρνουά Beach volley «ΑΚΟΛΗ 2025», που συνδιοργάνωσαν η Κοινότητα Ροδοδάφνης, ο Χορευτικός Σύλλογος «Αχαιοί» από την Άβυθο και ο Αθλητικός Σύλλογος Φίλων Αθλημάτων Άμμου Πάτρας (ΣΦΑΑΠ).

Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με αποτέλεσμα κάποιες ομάδες να μείνουν εκτός, σε λίστα αναμονής. Συνολικά έλαβαν μέρος 46 ομάδες από την Άκολη, το Αίγιο, την Πάτρα, αλλά και από πιο μακρινές περιοχές, όπως η Αθήνα, ο Πειραιάς, ο Ασπρόπυργος, το Μεσολόγγι και η Καλαμάτα. Στους 78 αγώνες που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε πέντε ημέρες, οι αθλητές πρόσφεραν πλούσιο θέαμα, ενώ στο τέλος αναδείχθηκαν οι πρωταθλητές σε κάθε κατηγορία.

Οι νικητές ανά κατηγορία

Γυναίκες: 1η θέση Γεωργία Κοματά – Άννα Γουρδή, 2η θέση Βάσια Σαρρή – Χρυσάνθη Ορφανίδη.

Μικτές ομάδες: 1η θέση Βάιος Γεωργιόπουλος – Λινάρδου, 2η θέση Θοδωρής Μαρουλάς – Ελπίδα Παπαδοπούλου.

Άνδρες: 1η θέση Κωνσταντίνος Μάρκου – Χρήστος Λακιός, που επικράτησαν 2-0 στον τελικό των Ορέστη Παπούλια – Σεραφείμ Ράδη από την Αθήνα.

Οι πρωταθλητές σε κάθε κατηγορία έλαβαν έπαθλα που προσέφεραν επιχειρήσεις της περιοχής, ενώ πολύτιμη ήταν η στήριξη του εστιατορίου «SNACK ATTACK», που καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά προμήθευε τους αθλητές με κρύα νερά και πάγο.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την άψογη διεξαγωγή, αποδίδοντας ιδιαίτερα εύσημα στους εκπροσώπους του ΣΦΑΑΠ, Γιάννη και Φίλιππο Πετρόπουλο, που είχαν την ευθύνη της διοργάνωσης, τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία.

Το ραντεβού ανανεώθηκε ήδη για το «ΑΚΟΛΗ 2026 – Beach Volley Tournament», που αναμένεται να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό.

? Περισσότερο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ΣΦΑΑΠ στο Facebook: facebook.com/SfaaPatras