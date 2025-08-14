Back to Top
Η Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α συμπαρίσταται στους επαγγελματίες που επλήγησαν από τις φωτιές

Καλεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να ζητήσει από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να κηρυχθεί ο νομός σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Αχαΐας (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.) εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στους δεκάδες επαγγελματίες της περιοχής, των οποίων οι επιχειρήσεις καταστράφηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες στην Αχαΐα.

Η Ομοσπονδία καλεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να ζητήσει από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να κηρυχθεί ο νομός   σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε οι πληγέντες να επωφεληθούν άμεσα από τα προβλεπόμενα μέτρα ελάφρυνσης και στήριξης.

Τονίζεται ότι χωρίς μια στοιχειώδη οικονομική ενίσχυση, οι επαγγελματίες δεν θα μπορέσουν να  σταθούν ξανά στα πόδια τους, γεγονός που θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.

Η Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α. δεσμεύεται πως θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια ανασύστασης των επιχειρήσεων και στην αποκατάσταση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών της, μετά την πύρινη καταστροφή.

