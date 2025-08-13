Στις 21-8 στις Ελληνικές αίθουσες το θρίλερ επιβίωσης "Το Νησί - Eden"

Στις 21 Αυγούστου 2025 θα κυκλοφορήσει στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ, το φιλμ "Eden - Το Νησί". Πρόκειται για ένα όπως λέγεται, καθηλωτικό θρίλερ επιβίωσης του βραβευμένου με Όσκαρ Ron Howard ("Ένας Υπέροχος Άνθρωπος - A Beautiful Mind" με τον Ράσελ Κρόου το 2002), που βασίζεται σε μια αληθινή υπόθεση που εκτυλίχθηκε στα νησιά Γκαλάπαγκος τη δεκαετία του ’30.

Μια ομάδα ανθρώπων εγκαταλείπει τον σύγχρονο κόσμο αναζητώντας έναν νέο «παράδεισο». Δεν επέστρεψαν όμως όλοι…

Πρωταγωνιστούν οι Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Paul Gleeson, Toby Wallace & Sydney Sweeney.

Σενάριο: Noah Pink, Ron Howard.

Διάρκεια: 120 λεπτά.

Καθώς ο κόσμος πασχίζει να επουλώσει τις πληγές του ανάμεσα σε δύο πολέμους, ένας φιλόσοφος (τον υποδύεται ο 52χρονος Βρετανός ηθοποιός Jude Law) και η σύντροφός του (Vanessa Kirby) εγκαταλείπουν τα πάντα για να ζήσουν σε ένα απομονωμένο νησί στον Ειρηνικό. Το όραμά τους για ένα νέο είδος κοινωνίας εμπνέει και άλλους να ακολουθήσουν — ανάμεσά τους και η οικογένεια Βίτμερ με την Μάργκετ (η 27χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός Sydney Sweeney που έχει παίξει & στη σειρά "The Handmaid's Tale").

Όμως η άφιξη της μυστηριώδους Βαρόνης (την υποδύεται η γοητευτική Ana de Armas) με τους εραστές της και το όνειρό της να φτιάξει ένα πολυτελές θέρετρο, θα διαταράξει τη λεπτή ισορροπία, καθώς η συνύπαρξη μετατρέπεται σε εχθρότητα και η επιβίωση γίνεται παιχνίδι εξουσίας. Και κάποιοι δεν θα φύγουν ποτέ από ΤΟ ΝΗΣΙ.

Η ταινία βασίζεται σε ντοκουμέντα, δημοσιεύματα και την προφορική ιστορία των επιζώντων. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε αυθεντικά τοπία, με τον έμπειρο σκηνοθέτη Ρον Χάουαρντ και την ομάδα του να ταξιδεύουν στις Γκαλάπαγκος για να αναπλάσουν με αυθεντικότητα τις δραματικές συνθήκες επιβίωσης.

Ο Hans Zimmer υπογράφει τη μουσική επένδυση, προσθέτοντας ατμόσφαιρα και ένταση.

Η ταινία αξίζει να σημειωθεί πως βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις Αμερικάνικες αίθουσες.