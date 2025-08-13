Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Να σταματήσουν τώρα όλες οι εργασίες στη ΒΙΠΕ

Τηλεφωνική παρέμβαση στον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη, απαιτώντας να σταματήσουν τώρα όλες οι εργασίες στη ΒΙΠΕ Πατρών, να κλείσουν οι επιχειρήσεις, που λειτουργούν και να απομακρυνθούν με ασφάλεια όλοι οι εργαζόμενοι, χωρίς να χάσουν το μεροκάματό τους, πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, Δημήτρης Μαρμούτας.

Απαίτησε, επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις εντός των ορίων της ΒΙΠΕ, να επιστρέψουν στις εργασίες τους εφόσον Κυβέρνηση, Διοίκηση της ΒΙΠΕ και Πυροσβεστική Υπηρεσία, διαβεβαιώσουν ότι δεν συντρέχουν κίνδυνοι για τους εργαζόμενους, μετά την πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στον χώρο χθες το απόγευμα. Ως τότε, επίσης, απαιτήθηκε οι εργαζόμενοι να μην χάσουν τους μισθούς τους. Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός αποποιήθηκε των ευθυνών της κυβέρνησης, εφόσον σημείωσε ότι δεν μπορεί να επιβάλει το σταμάτημα της λειτουργίας των επιχειρήσεων, αναφερόμενος στις “συστάσεις” που έκανε σε δηλώσεις του και τις ενέργειες, που πρέπει να γίνουν από την πλευρά της... επιθεώρησης εργασίας.

“Δεν μπορεί να κινδυνεύει η ζωή και η ασφάλεια των εργαζομένων, να καίγεται το βιός και τα σπίτια τους στην Πάτρα και η Κυβέρνηση να μας καλεί την ίδια ώρα να πάμε για δουλειά”, ανέφερε σε δήλωσή του ο Δ. Μαρμούτας, προσθέτοντας: “Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα και δράση. Προέχει η ασφάλεια των εργατοϋπαλλήλων σε κάθε χώρο δουλειάς. Η στάση της κυβέρνησης της ΝΔ είναι απαράδεκτη και προκλητική. Εδώ και τώρα να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων στη ΒΙΠΕ”.

Να σημειωθεί ότι στο χώρο της ΒΙΠΕ σημειώνονται αναζωπυρώσεις, ενώ τηλεφωνική παρέμβαση, με τα ίδια αιτήματα, πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο του ΕΚΠ και στην Περιφερειακή Διευθύντρια του ΣΕΠΕ, κ. Σεϊντή.