Διαδικασίες για τη δήλωση απωλειών στο ζωικό κεφάλαιο εξαιτίας πυρκαγιάς

Εστάλη ανακοίνωση από την Γενική Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας - Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν εντός 48 ωρών από το συμβάν να δηλώσουν τη ζημιά
Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει με ανακοίνωση της τους κτηνοτρόφους των οποίων το ζωικό κεφάλαιο υπέστη απώλειες λόγω πρόσφατης πυρκαγιάς, ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ, οφείλουν να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες εντός 48 ωρών από το συμβάν:
Υποβολή Δήλωσης Ζημιάς στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στον Δήμο της περιοχής τους, το αργότερο μέσα σε 48 ώρες από την πυρκαγιά.
Παροχή αναλυτικών στοιχείων για το ζωικό κεφάλαιο που απωλέσθη (είδος ζώου, αριθμός, ηλικία, παραγωγική κατάσταση).
Επισύναψη αποδεικτικών εγγράφων που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη του ζωικού κεφαλαίου πριν την πυρκαγιά (π.χ. μητρώα εκτροφής, βιβλιάρια υγείας ζώων).
Διατήρηση των πτωμάτων των ζώων στον χώρο που βρέθηκαν, μέχρι την αυτοψία των εκτιμητών του ΕΛΓΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της εκτίμησης, να ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την καύση των πτωμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Η τήρηση της προθεσμίας των 48 ωρών και των οδηγιών των αρμόδιων υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την ένταξη στη διαδικασία αποζημίωσης και για την ασφαλή διαχείριση των υπολειμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
-Στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ των Δήμων τους
-Στις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τους παραγωγούς και βρίσκεται στο πλευρό τους για την άμεση αποκατάσταση των απωλειών τους. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις για τις υπόλοιπες ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση.
Στη συνέχεια και αφού οριοθετηθούν οι πυρκαγιές, θα εκδοθεί ξεχωριστή ανακοίνωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης των πυρόπληκτων.
