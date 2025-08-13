Οδηγίες για την Προστασία της υγείας των πολιτών κατά την εξέλιξη των πυρκαγιών στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

-Πλήρη συμμόρφωση στις οδηγίες απομάκρυνσης τους από τις εστίες της φωτιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια που εκλύονται από την πυρκαγιά μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς στα μάτια και την αναπνευστική οδό, βήχα, βρογχίτιδα, καθώς και να επιδεινώσουν ή να επιβαρύνουν σοβαρά την αναπνευστική και καρδιαγγειακή υγεία, ιδιαίτερα σε παιδιά, εγκύους, ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνδράμει, όπως αναφέρει σε ανακοίμωση της, με όλες της τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που πλήττουν περιοχές της και βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και τους υγειονομικούς φορείς. Η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών είναι απόλυτη προτεραιότητα.

-Παραμονή σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες, ιδιαίτερα τις πρώτες ημέρες.

-Αποφυγή δραστηριοτήτων που επιδεινώνουν περαιτέρω την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, και κυρίως το κάπνισμα. Κατ’ επέκταση αποθαρρύνεται η χρήση κεριών για φωτισμό, μαγειρέματος σε ανοιχτή εστία, η χρήση προϊόντων αεροζόλ και η χρήση ηλεκτρικής σκούπας.

-Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τις εγκύους. Προστασία από την έκθεση τους στον καπνό.

-Χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (Ν95/FFP2) αν χρειαστεί ή μετάβαση σε εξωτερικό χώρο.

-Αποφυγή κάθε σωματικής δραστηριότητας σε εξωτερικούς χώρους.

-Ασφαλή απομάκρυνση και προστασία των κατοικίδιων ζώων από τη φωτιά και την έκθεσή τους στον καπνό.

-Για τους ασθενείς με άσθμα, καρδιαγγειακή νόσος ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής.

-Συνιστάται αυξημένη προσοχή στην κατανάλωση τροφίμων που έχουν εκτεθεί σε στάχτη, καθώς και ενδελεχής έλεγχος της κατάστασης και των συνθηκών συντήρησής τους μετά από διακοπές ηλεκτροδότησης.

-Εξασφαλίστε την αποτελεσματική ενυδάτωση του οργανισμού με επαρκή λήψη υγρών, αποφεύγοντας ποτά με ζάχαρη ή αλκοόλ.

-Αποφυγή λήψης πόσιμου νερού από τη βρύση της κατοικίας ή από εξωτερικές πηγές κοντά στην καμένη περιοχή μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για την καταλληλότητά του, ιδίως εάν διαπιστωθεί βλάβη του δικτύου ύδρευσης της περιοχής.

Οι πυρκαγιές, ιδιαίτερα όσες επηρεάζουν οικιστικές περιοχές, εναποθέτουν μεγάλες ποσότητες στάχτης τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Η στάχτη αυτή είναι δυνατόν να περιέχει πληθώρα τοξικών ουσιών, ιδιαίτερα επιβαρυντικών για την υγεία λόγω της φύσης της καύσιμης ύλης η οποία περιλαμβάνει πληθώρα χημικών προερχόμενων κυρίως από τη καύση οικιακών συσκευών, οικοδομικών υλικών και πληθώρας άλλων συνθετικών προϊόντων.

Συστήνονται οι κάτωθι ενέργειες / προφυλάξεις:

Ρητή απαγόρευση επαφής παιδιών ή ευπαθών ομάδων με τη στάχτη.

Κατά τη διάρκεια των καθαρισμών, συστήνεται η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει: Μάσκα προσώπου με πολύ καλή εφαρμογή στη μύτη και στο στόμα, γάντια, προστατευτικά γυαλιά με πολύ καλή εφαρμογή στη μύτη και το πρόσωπο, μακριά ρούχα και κλειστά παπούτσια. Σχολαστικός καθαρισμός όλων των υλικών που έρχονται σε επαφή με τη στάχτη.

Η προσπάθεια αποφυγής της διασποράς στάχτης στον αέρα είναι πολύ σημαντική και ενδείκνυται ο σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών με υγρά πανιά.

Αποφυγή χρήσης μεγάλης ποσότητας νερού κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς της στάχτης στο έδαφος.

Συστήνεται η συλλογή της στάχτης σε πλαστικές σακούλες ή σε κατάλληλους περιέκτες για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς της.

Σε περιπτώσεις έντονης δύσπνοιας, πόνου στο στήθος ή ζάλης, καλέστε αμέσως το 166 ή το 112.

Η Περιφέρεια θα διενεργήσει ελέγχους ποιότητας αέρα και νερού, σε συνεργασία με τους πληγέντες Δήμους και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε εξέλιξη.

Η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου δήλωσε τα εξής: «Δυστυχώς η φωτιά έχει δημιουργήσει έναν πύρινο κλοιό ιδίως στην Αχαΐα, με πολλαπλά μέτωπα σε εξέλιξη και εκκενώσεις ζωνών με χρήση του «112». Η ΠΔΕ συνδράμει ενεργά στις δράσεις εκκένωσης των επίμαχων περιοχών και βρίσκεται κοντά στους πολίτες, αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Με ψυχραιμία, οργάνωση, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία».