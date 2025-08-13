Συλλυπητήρια Κώστα Πελετίδη για τον συνταξιούχο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Νίκο Ματσώκη

Ο εκλιπών ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών & όπως είδαμε, το ερευνητικό του πεδίο ήταν η Νευροβιολογία, Νευροδιαβίβαση σε Φυσιολογικές και παθολογικές Καταστάσεις & η Μελέτη Μηχανισμών Νευροεκφύλισης και Νευροπροστασίας σε Μοντέλα Νευροεκφύλισης.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης , εκφράζει με ανακοίνωση του τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του Νίκου Ματσώκη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πάτρας, στη σύζυγο του εκλιπόντος Ρόνη και στα παιδιά τους Πέτρο και Αριστείδη.

Η πολιτική κηδεία του συνταξιούχου πανεπιστημιακού καθηγητή Νικολάου Αριστ. Ματσώκη που έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια, θα γίνει την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 στις 5 το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του Α' Δημοτικού Νεκροταφείου Πατρών όπου και θα ακολουθήσει η ταφή του.

Η σύζυγος του εκλιπόντος, Ρόνη είναι το γένος Αγγελάτου.

Ο Νίκος Ματσώκης είχε τη χαρά να δει εν ζωή και 3 εγγόνια, τον Νικόλαο που έχει πάρει & το όνομα του, τον Επαμεινώνδα και τη Νικολέττα.