Συλλυπητήρια Κώστα Πελετίδη για τον συνταξιούχο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Νίκο Ματσώκη

Ο Νικόλαος Ματσώκης έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια και η πολιτική του κηδεία γίνεται την Πέμπτη 14-8 στις 5 το απόγευμα στο Α' Νεκροταφείο Πατρών
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκφράζει με ανακοίνωση του τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του Νίκου Ματσώκη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πάτρας, στη σύζυγο του εκλιπόντος Ρόνη και στα παιδιά τους Πέτρο και Αριστείδη.
Ο εκλιπών ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών & όπως είδαμε, το ερευνητικό του πεδίο ήταν η Νευροβιολογία, Νευροδιαβίβαση σε Φυσιολογικές και παθολογικές Καταστάσεις & η Μελέτη Μηχανισμών Νευροεκφύλισης και Νευροπροστασίας σε Μοντέλα Νευροεκφύλισης.
Η πολιτική κηδεία του συνταξιούχου πανεπιστημιακού καθηγητή Νικολάου Αριστ. Ματσώκη που έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια, θα γίνει την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 στις 5 το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του Α' Δημοτικού Νεκροταφείου Πατρών όπου και θα ακολουθήσει η ταφή του.
Η σύζυγος του εκλιπόντος, Ρόνη είναι το γένος Αγγελάτου.
Ο Νίκος Ματσώκης είχε τη χαρά να δει εν ζωή και 3 εγγόνια, τον Νικόλαο που έχει πάρει & το όνομα του, τον Επαμεινώνδα και τη Νικολέττα.
