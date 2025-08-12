Δήμος Πάτρας: Ανοιχτός ο ξενώνας φιλοξενίας και δυο σχολεία του νότιου Διαμερίσματος

Ανοιχτός είναι ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Μπουκαούρη 100, για τη φιλοξενία των δημοτών, στους οικισμούς που εκκενώνονται λόγω της φωτιάς.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2614 400648 – 2614 400642.

Ενημερώνουμε τους γονείς ότι οι Παιδικές Κατασκηνώσεις στα Ροΐτικα αύριο 13 Αυγούστου θα παραμείνουν κλειστές για λόγους ασφαλείας.

Επίσης Ανοιχτά θα παραμείνουν όλο το βράδυ το 7ο Λύκειο (Σουνίου 111, Τέρψη) και το 54ο Δημοτικό Σχολείο (Κομνηνών και Βέτσου) στο Νότιο Διαμέρισμα.