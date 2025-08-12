Πάτρα-Κοινωνικός Οργανισμός: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα υποστήριξης εκμάθησης ξένων γλωσσών

Σε παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών - Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 18 έως τις 28-8-2025
Από το Κέντρο Κοινότητας του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), γίνεται γνωστό με σχετική αανκοίνωση, ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το «Πρόγραμμα υποστήριξης για εκμάθηση ξένων γλωσσών σε παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις από την Δευτέρα 18 Αυγούστου μέχρι και την Πέμπη 28 Αυγούστου, στο γραφείο του Κέντρου Κοινότητας, Ελ. Βενιζέλου 38 & Σολωμού, και ώρες 12:00-14:00.
Υπεύθυνες του Προγράμματος είναι οι: Μαίρη Ορέσκου, Παναγιώτα Φαρμάκη.
Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθηθούν τα παιδιά των οικογενειών της πόλης μας που είναι αντιμέτωπες με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και έχουν θέληση για μόρφωση και πρόοδο.
Το πρόγραμμα στηρίζεται στη συμβολή ευαισθητοποιημένων συμπολιτών – Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι δέχονται παιδιά των συγκεκριμένων οικογενειών να ενταχθούν στα τμήματα που γίνονται στα Φροντιστήριά τους. Στο πλαίσιο αυτό κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός παιδιών οικονομικά αδύναμων οικογενειών έχουν την δυνατότητα εκμάθησης ξένης γλώσσας της επιλογής τους και γι αυτό ο Κοινωνικός Οργανισμός ευχαριστεί, για μια ακόμα φορά, όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την προσφορά τους.
Ο Κοινωνικός Οργανισμός καλύπτει την αγορά των ξενόγλωσσων βιβλίων, όσων παιδιών ενταχθούν σε φροντιστήρια που συμμετέχουν στην Δράση.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται σε φωτοτυπίες είναι τα εξής:
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα (φωτοτυπία)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο
Βεβαίωση ανεργίας, ταμείο ανεργίας (ΟΑΕΔ) μισθοδοσία ή σύνταξη γονέων*
Συνοπτικό Ε1 2024 και Συνοπτικό Εκκαθαριστικό 2024
Απόφαση ΚΕΠΑ ατόμου με αναπηρία και απόφαση επιδότησης (αν υπάρχει)
Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο κατοικίας αν υπάρχει ή Ενημερωτικό Δανείου
Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης).
*Αν ο ένας γονέας εργάζεται προσκομίζει την μισθοδοσία του Ιουλίου 2025 και αν ο άλλος γονέας είναι άνεργος προσκομίζει την βεβαίωση ανεργίας.
Προσοχή! Η αίτηση υποβάλλεται μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Οι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων που θέλουν να ενημερωθούν ή να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ. 2614-409971 (Μαίρη Ορέσκου).
Η δράση αποτελεί ενέργεια κοινωνικής υποστήριξης ωφελουμένων νοικοκυριών του Κέντρου Κοινότητας του ΚΟΔΗΠ με ιδίους πόρους για την προμήθεια των αναγκαίων βιβλίων.
Ο ΚΟΔΗΠ λειτουργεί το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027», δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ΕΣΠΑ 2021-2027.
