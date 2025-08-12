Πάτρα-Κοινωνικός Οργανισμός: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα υποστήριξης εκμάθησης ξένων γλωσσών

Από το Κέντρο Κοινότητας του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), γίνεται γνωστό με σχετική αανκοίνωση, ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το «Πρόγραμμα υποστήριξης για εκμάθηση ξένων γλωσσών σε παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις από την Δευτέρα 18 Αυγούστου μέχρι και την Πέμπη 28 Αυγούστου, στο γραφείο του Κέντρου Κοινότητας, Ελ. Βενιζέλου 38 & Σολωμού, και ώρες 12:00-14:00.

Υπεύθυνες του Προγράμματος είναι οι: Μαίρη Ορέσκου, Παναγιώτα Φαρμάκη.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθηθούν τα παιδιά των οικογενειών της πόλης μας που είναι αντιμέτωπες με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και έχουν θέληση για μόρφωση και πρόοδο.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στη συμβολή ευαισθητοποιημένων συμπολιτών – Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι δέχονται παιδιά των συγκεκριμένων οικογενειών να ενταχθούν στα τμήματα που γίνονται στα Φροντιστήριά τους. Στο πλαίσιο αυτό κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός παιδιών οικονομικά αδύναμων οικογενειών έχουν την δυνατότητα εκμάθησης ξένης γλώσσας της επιλογής τους και γι αυτό ο Κοινωνικός Οργανισμός ευχαριστεί, για μια ακόμα φορά, όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την προσφορά τους.

Ο Κοινωνικός Οργανισμός καλύπτει την αγορά των ξενόγλωσσων βιβλίων, όσων παιδιών ενταχθούν σε φροντιστήρια που συμμετέχουν στην Δράση.