Πύρινος εφιάλτης σε όλη τη χώρα – 106 μέτωπα και 63 νέες φωτιές σε μία μέρα

Σε δασικές εκτάσεις μαίνονται οι περισσότερες από τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Συνεχή είναι τα μηνύματα εκκένωσης μέσω του 112 σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Χίο, Πρέβεζα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία.

Στην Αχαΐα, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου έχει επεκταθεί σε Θεριανό, Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Άγιο Στέφανο και Χαϊκάλι, προκαλώντας την εκκένωση 26 οικισμών.

Τρεις άνθρωποι έχουν υποστεί εγκαύματα, ενώ σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Έχει κλείσει το τμήμα Πατρών – Πύργου, μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας.

Σε 3 διαφορετικές φωτιές στα Φλογεραίικα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 41 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στη Χίος, η φωτιά καίει σε τρία μέτωπα, σε Βολισσό, Πισπιλούντα και Ποταμιά, ενώ στη Ζάκυνθο το πύρινο μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο στις περιοχές Λιθακιά, Αγαλά και Κοιλιωμένου. Ζημιές σε σπίτια καταγράφονται στον Αγαλά, καθώς η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό.

Στην Αιτωλοακαρνανία υπάρχουν ενεργά μέτωπα σε Βόνιτσα και Σταμνά, ενώ πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει επίσης σε Άρτα, Πρέβεζα και Ρίζα Μεσσηνίας.

Η Ελλάδα έχει ζητήσει τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την αποστολή τεσσάρων αεροσκαφών.

Μόνο σήμερα ξέσπασαν 63 νέες φωτιές, ενώ συνολικά η Πυροσβεστική δίνει μάχη με 106 πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα.