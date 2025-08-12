Ο Άγγελος Τσιγκρής ζητά την ενίσχυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Αχαΐας

Ο Αχαιός πολιτικός και καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή τις ελλείψεις της Αχαΐας στον τομέα της πυροπροστασίας, ζητάει -για μια ακόμα φορά- τη δημιουργία δεύτερου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, ο Άγγελος Τσιγκρής αναφέρει ότι η Αχαΐα έχει άμεση ανάγκη από τη δημιουργία τουλάχιστον ενός δεύτερου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα, προκειμένου να καλυφθούν αποτελεσματικά οι πολλαπλές ανάγκες του τρίτου μεγαλύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της χώρας, με περισσότερους από 300.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με τον Αχαιό πολιτικό, ο μοναδικός Πυροσβεστικός Σταθμός της Πάτρας καλείται να καλύψει -σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χαλανδρίτσας- τις ανάγκες δασοπροστασίας και φυσικών καταστροφών μιας περιοχής που η έκτασή της ξεπερνά τα 800.000 στρέμματα.