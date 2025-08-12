Η σταρ της ποπ Madonna κάνει έκκληση στον Πάπα να πάει στη Λωρίδα της Γάζας

Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ της ποπ μουσικής, μεγάλο είδωλο στα 80ς και 90ς, Μαντόνα σε λίγες μέρες στις 16 Αυγούστου, θα γίνει αισίως 67 ετών (είναι γεννημένη το 1958 στο Μπέι Σίτι, του Μίσιγκαν των ΗΠΑ).

Η Madonna λοιπόν βρέθηκε ξανά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας καθώς απηύθυνε έκκληση στον Πάπα Λέοντα να επισκεφθεί τη μαρτυρική Γάζα, προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά που βιώνουν τον εφιάλτη του πολέμου, της εξαθλίωσης και της πείνας.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η Αμερικανίδα σούπερ σταρ, ερμηνεύτρια μεγάλων επιτυχιών όπως "Material girl", "Frozen", "La Isla Bonita", κ.α., τόνισε πως «δεν υπάρχει πια χρόνος», ζητώντας από τον νέο Ποντίφικα των ρωμαιοκαθολικών, να δράσει άμεσα.

«Αγιώτατε Πατέρα, παρακαλώ πηγαίνετε στη Γάζα και φέρτε το φως σας στα παιδιά πριν να είναι πολύ αργά. Ως μητέρα, δεν αντέχω να βλέπω τα βάσανά τους. Τα παιδιά του κόσμου ανήκουν σε όλους. Είστε ο μόνος που δεν μπορεί να σας απαγορευτεί η είσοδος», έγραψε η κορυφαία τραγουδίστρια Μαντόνα, το όνομα της οποίας ολόκληρο είναι Μαντόνα Λουίζ Βερόνικα Τσικόνε. Η Μαντόνα είναι παιδί ρωμαιοκαθολικών στο θρήσκευμα, γονιών και η οικογένεια του πατέρα της ήταν Ιταλοί μετανάστες στην Αμερική.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ