Όταν η φωτιά συναντά τον άνεμο

Το φαινόμενο «Hot Dry Windy» φέρνει επικίνδυνες συνθήκες με ισχυρούς ανέμους, ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες, τροφοδοτώντας τις φλόγες στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα των τελευταίων ημερών, οι πυρκαγιές φουντώνουν υπό την επίδραση ισχυρών ανέμων, χαμηλής υγρασίας και υψηλών θερμοκρασιών – ένα εκρηκτικό μείγμα που διεθνώς περιγράφεται με τον όρο «Hot Dry Windy». Οι συνθήκες αυτές καθιστούν το έργο της πυρόσβεσης εξαιρετικά δύσκολο, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται με αστραπιαία ταχύτητα.
*φωτογραφία eurokinissi
