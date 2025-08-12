Όταν η φωτιά συναντά τον άνεμο

Στην Ελλάδα των τελευταίων ημερών, οι πυρκαγιές φουντώνουν υπό την επίδραση ισχυρών ανέμων, χαμηλής υγρασίας και υψηλών θερμοκρασιών – ένα εκρηκτικό μείγμα που διεθνώς περιγράφεται με τον όρο «Hot Dry Windy». Οι συνθήκες αυτές καθιστούν το έργο της πυρόσβεσης εξαιρετικά δύσκολο, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται με αστραπιαία ταχύτητα.

*φωτογραφία eurokinissi