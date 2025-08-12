Αίγιο: 14χρονος συνελήφθη για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης – Συνελήφθη και η μητέρα του

Στα χέρια της Αστυνομίας κατέληξε χθες το μεσημέρι στο Αίγιο ένας 14χρονος, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος ότι είναι συνεργάτης του λογιστή της, και την έπεισε να τοποθετήσει σε πλαστική τσάντα κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ και 300 ευρώ σε μετρητά, δήθεν για να «τακτοποιηθεί» υπόθεσή της.

Η γυναίκα παρέδωσε την τσάντα στον 14χρονο, ο οποίος την παρέλαβε και τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν άμεσα.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται για τον εντοπισμό του συνεργού που έκανε το τηλεφώνημα.