Συρρέουν οι προσκυνητές στην Παναγία Σουμελά

Λίγα 24ωρα πριν από τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, επισκέπτες ακόμα και από την άλλη άκρη της Γης έχουν αρχίσει να συρρέουν σε ένα από τα πιο ιστορικά προσκυνήματα της Ορθοδοξίας, αυτό της Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο.

«Η Παναγία Σουμελά αποτελεί ένα παγκόσμιο προσκύνημα για τους Πόντιους -και όχι μόνο- και φέτος έχουμε κόσμο στην περιοχή μας από κάθε γωνιά του πλανήτη. Λέγεται, μάλιστα, χρόνια τώρα πως λόγω της μεγάλης προσέλευσης, το έδαφος στην περιοχή "πέφτει" κατά λίγα εκατοστά», τονίζει, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/ Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας, Δημήτρης Μάντζιος.

Όπως λέει ο κ. Μάντζιος και φέτος υπάρχει μεγάλη εισροή επισκεπτών για το προσκύνημα. Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που έχουν ήδη καταφτάσει στην Ημαθία, έχοντας διανύσει τεράστιες αποστάσεις και χιλιάδες χιλιόμετρα. «Πολύ ευχάριστο είναι το γεγονός ότι φέτος έχουμε επισκέπτες σχεδόν από παντού, ακόμα και από την Ινδία -πρόκειται για Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται εκεί. Ήρθαν ως ένα μικρό γκρουπ που διαμένει σε ξενοδοχείο της περιοχής. Έχουμε επίσης επισκέπτες από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, την Αγγλία και αρκετούς Ολλανδούς. Αρκετοί συνδυάζουν την επίσκεψή τους στην Παναγία Σουμελά και με διακοπές 4 ή 5 ημερών, που περιλαμβάνουν ξεναγήσεις και περιηγήσεις στην ευρύτερη περιοχή», σημειώνει ο κ. Μάντζιος.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας επισημαίνει ακόμη ότι, παραδοσιακά, επισκέπτεται την περιοχή και μια μεγάλη ομάδα από την Αμερική. Πρόκειται για μια πολυπληθή κοινότητα, η οποία κάθε χρόνο οργανώνει προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά και μάλιστα αυτή η παράδοση συνεχίζεται ανελλιπώς τα τελευταία έξι με επτά χρόνια.

«Ο εκκλησιαστικός τουρισμός ενισχύει την περιοχή με σημαντικές "ενέσεις" στην τοπική οικονομία, σε όλους τους τομείς . Κινείται ολόκληρη η οικονομία. Ο τουρισμός αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και είναι ένα δυνατό χαρτί. Επιπλέον, είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι επισκέπτες που έρχονται κάθε χρόνο έχουν πλέον αναπτύξει μια προσωπική σχέση με τους ξενοδόχους - τους βλέπουν σαν φίλους, όπως οι ομογενείς της Αμερικής που και εμείς, οι ξενοδόχοι, γνωρίζουμε με τα μικρά τους ονόματα. Μάλιστα, φέρνουν μαζί τους στην Ημαθία κάθε χρόνο όλο και περισσότερους φίλους τους ...από τα ξένα», καταλήγει ο κ. Μάντζιος.