Έως 29-8 η κατάθεση αφηγήσεων από πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού & η προσωρινή παραχώρηση στολών

Οι 10 πιο αντιπροσωπευτικές ή ξεχωριστές ιστορίες θα επιλεγούν και θα παρουσιαστούν στην έκθεση που είναι αφιερωμένη στο Πατρινό Καρναβάλι και ετοιμάζει η Κοινωφελής Επιχείρηση.

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 η προθεσμία που τα πληρώματα τα οποία συμμετείχαν στο Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού μπορούν να αποστείλουν στην ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας αφηγήσεις και μαρτυρίες από τις πιο χαρακτηριστικές, αστείες, δύσκολες ή απρόβλεπτες στιγμές που έζησαν κατά τη διάρκεια των αποστολών και των γρίφων του παιχνιδιού.

Οι εκπρόσωποι των πληρωμάτων που θα επιλεγούν, θα προσκληθούν να δώσουν σύντομη συνέντευξη, προκειμένου να τεκμηριωθεί και να αποτυπωθεί η εμπειρία τους με τρόπο βιωματικό και ζωντανό. Επιπλέον, εφόσον υπάρχουν σχετικά αντικείμενα, φωτογραφίες ή βίντεο που συνοδεύουν τις ιστορίες σας (ευρήματα αποστολών, κάποιο "φέρτε", προσωπικά ενθύμια, ασυνήθιστα ή συμβολικά αντικείμενα), η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας ζητά από τους εκπροσώπους των πληρωμάτων να τα μοιραστούν μαζί της για πιθανή ένταξή τους στην έκθεση.

Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Λιαρομμάτη Κατερίνα στο τηλέφωνο 693 182 4478.

Παράλληλα έως και την Παρασκευή 29 Αυγούστου συνεχίζεται η προσωρινή παραχώρηση καρναβαλικών στολών από τους εκπροσώπους πληρωμάτων για τη δημιουργία ενός σύντομου βίντεο διάρκειας 5 λεπτών με θέμα την εξέλιξη της καρναβαλικής στολής στο Πατρινό Καρναβάλι.

Η δημιουργία του βίντεο θα γίνει στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Κόμβος Εκπαίδευσης για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία» και οι στολές που θα παραχωρηθούν από τα πληρώματα, θα χρησιμοποιηθούν από ηθοποιούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που θα γίνουν στο τέλος του Ιουλίου. Στο βίντεο θα παρουσιάζονται στολές διαχρονικά, με τη χρονολογική σειρά να αναγράφεται στο κάτω μέρος της οθόνης».

Οι στολές θα πρέπει να παραδοθούν :

- Σε θήκη φύλαξης (εάν είναι δυνατόν)

- Συνοδευόμενες από μία φωτογραφία τους (εάν είναι δυνατόν)

- Με αναφορά στα στοιχεία του προσφέροντος, τη χρονιά συμμετοχής, καθώς και τον αριθμό πληρώματος (ένα πρόχειρο σημείωμα)

Κατά την παράδοση θα υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης–παραλαβής.

Ο χώρος συγκέντρωσης των στολών είναι η αίθουσα Κ4 – Εκδηλώσεων στα Παλαιά Σφαγεία, και λειτουργεί καθημερινά από τις 08:30 έως τις 15:30 εκτός Σαββατοκύριακου και αργίας της 15ης Αυγούστου.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 694 437 4207 (κα Πηνελόπη Καλούδη).