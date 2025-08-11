Back to Top
Δυτ. Ελλάδα: Φωτιά στην Πάλαιρο - Μεγάλη κινητοποίηση

Στο σημειο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά είναι σε εξέληξη σε χορτολιβαδική έκταση, στον δρόμο μεταξύ Παλαίρου και Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και εναέρια μέσα κατάσβεσης.

Η επιχείρηση ενισχύεται με υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει η Περιφέρεια, προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες και να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο τους.

ΠΗΓΗ aitolianews.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά

