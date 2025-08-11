Δυτ. Ελλάδα: Φωτιά στην Πάλαιρο - Μεγάλη κινητοποίηση

Πυρκαγιά είναι σε εξέληξη σε χορτολιβαδική έκταση, στον δρόμο μεταξύ Παλαίρου και Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και εναέρια μέσα κατάσβεσης.

Η επιχείρηση ενισχύεται με υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει η Περιφέρεια, προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες και να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο τους.