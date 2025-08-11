Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στην Πόλη της Γάζας μετά την εντολή Νετανιάχου για επιτάχυνση της επίθεσης

Ισραηλινά άρματα και αεροσκάφη έπληξαν τη Δευτέρα συνοικίες στα ανατολικά της Πόλης της Γάζας, λίγες ώρες αφότου ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι αναμένει την ολοκλήρωση της νέας, διευρυμένης επιχείρησης «πολύ σύντομα».

Κάτοικοι περιέγραψαν τους βομβαρδισμούς στις περιοχές Σάμπρα, Ζεϊτούν και Σετζάια ως τους σφοδρότερους των τελευταίων εβδομάδων, εκφράζοντας φόβους για επικείμενη χερσαία κλιμάκωση.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν καταφύγει στην Πόλη της Γάζας, έπειτα από εκτοπισμό πληθυσμών από τα βόρεια της Λωρίδας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε θέσεις της Χαμάς στην περιοχή με πυρά πυροβολικού και ότι την Κυριακή κατέστρεψε σημείο εκτόξευσης ρουκετών ανατολικά της πόλης. Παρά την ένταση, δεν υπήρχαν ενδείξεις άμεσης προώθησης χερσαίων δυνάμεων.

Σε δηλώσεις του την Κυριακή, ο Νετανιάχου τόνισε ότι θέλει να «τερματίσει τον πόλεμο το ταχύτερο δυνατό» και για τον λόγο αυτόν ζήτησε από τις Ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις να επιταχύνουν το σχέδιο κατάληψης της Πόλης της Γάζας, την οποία χαρακτήρισε «πρωτεύουσα της τρομοκρατίας» της Χαμάς.

Επισήμανε επίσης ότι επόμενος στόχος μπορεί να είναι η παράκτια περιοχή της κεντρικής Γάζας.

Οι σχεδιασμοί αυτοί έχουν προκαλέσει ανησυχία διεθνώς. Την Παρασκευή, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι αναστέλλει εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Γάζα, ενώ η Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες κάλεσαν το Ισραήλ να επανεξετάσει την απόφαση για κλιμάκωση.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, σχολίασε ότι ορισμένες χώρες ασκούν πίεση στο Ισραήλ αντί στη Χαμάς, η οποία εξαπέλυσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Δολοφονία δημοσιογράφων

Η αεροπορική επίθεση στον περίβολο του νοσοκομείου «Αλ Σίφα», που στοίχισε τη ζωή στον διακεκριμένο ανταποκριτή του Al Jazeera Ανάς αλ Σαρίφ και σε πέντε ακόμη δημοσιογράφους, χαρακτηρίζεται η πιο πολύνεκρη για τον Τύπο από την έναρξη του πολέμου.

Οι Αρχές της Γάζας ανακοίνωσαν ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Μοχάμεντ αλ Χάλντι.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι στόχευσε και σκότωσε τον Αλ Σαρίφ, κατηγορώντας τον ότι ηγούνταν πυρήνα της Χαμάς και συμμετείχε σε επιθέσεις με ρουκέτες. Ο ίδιος και το Al Jazeera είχαν απορρίψει τις κατηγορίες.

Η Χαμάς συνέδεσε τη δολοφονία με την επικείμενη ισραηλινή επιχείρηση, κατηγορώντας το Ισραήλ για «εκφοβισμό» του Τύπου.

Η κυβέρνηση της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, υποστηρίζει ότι 238 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί σχεδόν σε δύο χρόνια πολέμου. Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων καταγράφει τουλάχιστον 186 θύματα.

Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος

Η Αυστραλία θα προχωρήσει τον Σεπτέμβριο στην επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Αντονι Αλμπανέζι, ακολουθώντας αντίστοιχες κινήσεις από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τον Καναδά.

Σύμφωνα με τον Αλμπανέζι, η απόφαση στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς δυναμικής υπέρ της λύσης των δύο κρατών, στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και στην απελευθέρωση των ομήρων.

Η αναγνώριση θα βασιστεί σε δεσμεύσεις που έλαβε η Καμπέρα από την Παλαιστινιακή Αρχή, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού οποιασδήποτε εμπλοκής της Χαμάς σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

«Η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα της ανθρωπότητας για να σπάσει ο κύκλος της βίας στη Μέση Ανατολή και να τερματιστούν η σύγκρουση, η οδύνη και η πείνα στη Γάζα», δήλωσε ο Αλμπανέζι, σημειώνοντας ότι σε επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου την περασμένη Πέμπτη τόνισε την ανάγκη πολιτικής και όχι στρατιωτικής λύσης.

Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τη στάση της εντός του μήνα.

Reuters