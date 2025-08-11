Η παγκόσμια ντίβα της όπερας Joyce DiDonato στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας παρουσιάζει το μαγικό μουσικό ταξίδι του εμβληματικού Μαέστρου Yiannis Hadjiloizou & The Seven Seas με κεντρική σταρ την παγκόσμια ντίβα της όπερας Joyce DiDonato.

Μετά την περσινή sold out βραδια´στον πανέμορφο Σταθμό του ΟΣΕ, η σκηνή φέτος μεταφέρεται στο Θέατρο «Ολύμπια» (Φλόκα). Μια μουσική Οδύσσεια προς τους Ολυμῖακούς του Λος Άντζελες με διάσημες άριες από την όπερα και αγαπημένα τραγούδια από την Τζαζ, τον Κόσμο των Μιούζικαλ, Αργεντίνικο Νέο Ταγκό, Γαλλικό Καμπαρέ, αλλά και της Ελληνικής Μουσικής, σε πολύχρωμες νέες διασκευές του Μαέστρου που διασχίζουν και ενώνουν κόσμους και κουλτούρες. Γκεστ σταρ ο μονοαδικός Γιώργος Ντάβλας.

Μετά την ιστορική παρουσία του θρυλικού χορευτή των Μπαλέτων Bolshoi Mikael Baryshnikov το μακρινό 1997, η σημαντικότερη και πιο πολυαναμενόμενη εκδήλωση του Φεστιβάλ είναι γεγονός αυτό το καλοκαίρι στις 30 Αυγούστου 2025 και ώρα 9μμ στη Φλόκα.

Προπώληση: www.ticketservices.gr - 210 7234567.

Γενική Είσοδος: €25.

VIP: €80

Πληροφορίες:τηλ: 6979753651‬

Emai lculture@olympia.gov.gr.

Οι «Εφτἀ Θάλασσες»;

Γιάννης Χατζηλοΐζου - Πιάνο & Μαέστρος

Γιάννης Γεωργιάδης - Βιολί

Δήμος Βουγιούκας - Ακορντεόν & Μπαντονεόν

Gilad Atzmon - Κλαρινέτο και Σαξόφωνα

Διονύσης Κόκολης - Τρομπέτα και Φλικόρνο

Βασίλης Κετεντζόγλου - Ακουστική & Ηλεκτρική Κιθάρα & Κιθαρόνι

Κίμων Καρούτζος - Κοντραμπάσο

Μάριος Νικολάου - Ντραμς & Κρουστά

Τραγούδι: Joyce DiDonato & Γιώργος Ντάβλας

Joyce DiDonato

Η πολυβραβευμένη με Grammy Joyce Didonato έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή της βιομηχανίας της κλασικής μουσικής ως ερμηνεύτρια, παραγωγός, δασκάλα και ένθερμη υποστηρίκτρια των τεχνών εδώ και χρόνια. Με ένα ρεπερτόριο που εκτείνεται σε τέσσερις αιώνες, μια ποικίλη και εξαιρετικά αναγνωρισμένη δισκογραφία με κορυφαία έργα, η τέχνη της έχει καθορίσει τι σημαίνει να είσαι τραγουδίστρια στον 21ο αιώνα.

Έχοντας ανοίξει και κλείσει πρόσφατα τη σεζόν 2023/24 της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης ως «Sister Helen» στην όπερα Dead Man Walking και «Virginia Wolf» στο The Hours, η Joyce ολοκλήρωσε επίσης μια τριετή περιοδεία 50 πόλεων του EDEN - ένα πρότζεκτ που συνδύαζε μια δεξιοτεχνική συναυλιακή εμπειρία με αφοσιωμένο εκπαιδευτικό έργο σε 4 ηπείρους. Αυτή τη σεζόν επαναλαμβάνει τον εμβληματικό της ρόλο ως «Ειρήνης» στο Theodora στο Theatro Real της Μαδρίτης.

Οι εμφανίσεις της σε συναυλίες συνεχίζονται με την Philadelphia Orchestra στο Carnegie Hall, το ντεμπούτο της με την Ορχήστρα Concertgebouw, μια ευρωπαϊκή περιοδεία me ρεσιτάλ, μια Χριστουγενιάτικη περιοδεία με τους King Return, ένα residency στο Dortmund Konzerthaus, όπως και την ηχογράφηση ενός νέου τολμηρού άλμπουμ γύρω από το ποιητικό έργο της Emily Dickinson, σε μουσική του Kevin Puts.

Φέτος, η Joyce λαμβάνει το έγκριτο βραβείο Concertgebouw, μόλις η 14η παραλήπτης στην ιστορία της θρυλικής αίθουσας. Αυτή είναι η πρώτη της συνεργασία με τον Μαέστρο, Πιανίστα και Συνθέτη Γιάννη Χατζηλοΐζου, Ιδρυτκό Πρὀεδρο, Μουσικό & Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Φιλαρμονικής Αθηνών | «ΦΑ».

Yiannis Hadjiloizou

Ο πολυτάλαντος και κοσμογυρισμένος Μαέστρος Γιάννης Χατζηλοΐζου χαρακτηρίζεται από μια εμβληματική παρουσία στα διεθνή δρώμενα, έχοντας δώσει εκατοντάδες συναυλίες σε πέραν των 30 χωρών σε 5 ηπείρους, τόσο ως μαέστρος, όσο και ως πιανίστας αλλά και συνθέτης. Είναι ιδρυτικός πρόεδρος, μουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Αθηνών | «ΦΑ» την οποία οδήγησε στον «θρίαμβο» στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, με τη μνημειώδη 2η Συμφωνια «της Αναστάσεωνς» του Gustav Mahler.

«Eντυπωσιακός» όπως έχει εξυμνηθεί από το New York Concert Review, ο Γιάννης πέτυχε «πιθανότατα το σπουδαιότερο ντεμπούτο όλων των εποχών στο Carnegie Hall», διευθύνοντας τη Συμφωνία Αρ. 2 της Αναστάσεως του Gustav Mahler. Ως συνθέτης η μουσική του έχει παραγγελθεί από την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, και έχει παρουσιαστεί σε θέατρα όπως το Musikverein στη Βιέννη, το Carnegie Hall, και σε Φεστιβάλ όπως αυτό των Καννών. Ο Γιάννης είναι παγκόσμιος πρεσβευτής της Ειρήνης έχοντας συνεργαστεί με το State Department των ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΗΕ, το Βατικανό, την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, UNICEF, UNESCO, Ερυθρός Σταυρός, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, κλπ.

Το πρότζεκτ του Yiannis Hadjiloizou & The Seven Seas έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ λαών, θρησκειών, και κουλτούρων μέσω της σύμπραξης βιρτουόζων μουσικών και εξέχοντων προσωπικοτήτων διαφορετικών εθνικοτήτων και καλλιτεχνικών υφών επί σκηνής, μέσα από ένα ευρύ και παγκόσμιο ρεπερτοριακό φάσμα.

Η συνάντηση των δύο αυτών γιγάντων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής στο Θέατρο «Ολύμπια» της Αρχαίας Ολυμπίας προκηρύσσει την λαμπαδηδρομία από τη Γενέτειρα των Ολυμπιακών προς τους Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.